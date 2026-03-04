Η κλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο

Η αυξανόμενη ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο έχει θέσει σε ανησυχία τους κατοίκους της Κύπρου, κυρίως λόγω των επιθέσεων με drones και πυραύλους από το Ιράν. Ο γνωστός Κύπριος ηθοποιός Στέφανος Μιχαήλ, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, περιέγραψε την κατάσταση στην Κύπρο και την έντονη συγκίνηση που του προκαλεί η στάση της Ελλάδας απέναντι στην κρίση.

Φόβος για την αντίδραση της Τουρκίας

Ο Στέφανος Μιχαήλ, πρωταγωνιστής στη δημοφιλή σειρά «Γη της Ελιάς», εξέφρασε τις ανησυχίες του για την πιθανή εκμετάλλευση της κατάστασης από την Τουρκία. Με τα ιρανικά πλήγματα να στοχεύουν στρατιωτικές βάσεις στην Κύπρο, η αβεβαιότητα σχετικά με την αντίδραση της Άγκυρας αυξάνει τον φόβο. Όπως ο ίδιος σημείωσε: «Εγώ τουλάχιστον αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι μην επωφεληθεί η Τουρκία από όλα αυτά που συμβαίνουν και δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα αντιδράσουν».

Η παρουσία των Τούρκων στην καθημερινότητα

Ο Μιχαήλ αναφέρθηκε στην παρουσία των Τούρκων στην καθημερινή ζωή στην Κύπρο, το οποίο είναι πάντα μια πηγή ανησυχίας για τους Κυπρίους. «Εμείς τους έχουμε μέσα, τους έχουμε δίπλα, οπότε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας έχουμε αυτό το πράγμα ότι ίσως αδράξουν μια ευκαιρία», δήλωσε χαρακτηριστικά, δείχνοντας πόσο κοντά βιώνουν οι Κύπριοι την κατοχή.

Η εθνική στήριξη από την «μητέρα Ελλάδα»

Η πιο συγκινητική στιγμή της συνέντευξης ήταν όταν ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην υποστήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο κατά τη διάρκεια της κρίσης. Χαρακτήρισε τη στήριξη αυτή ως πρωτόγνωρη από το 1974 και τόνισε τη σημασία της για τους Κυπρίους. «Αυτό που έχω να πω είναι ότι ίσως να ‘ναι και η πρώτη φορά μετά το ’74 που νιώθουμε την Ελλάδα πραγματικά στο πλευρό μας», ανέφερε, χωρίς να κρύψει την συγκίνησή του.

Η σύνδεση με την Ελλάδα

Παρά τις ιστορικές δυσκολίες, ο δεσμός ανάμεσα στην Κύπρο και την Ελλάδα παραμένει ισχυρός. Ο Στέφανος Μιχαήλ, μιλώντας για το πώς οι Κύπριοι αισθάνονται την Ελλάδα ως πατρίδα τους, υποστήριξε: «Δεν σταματήσαμε ποτέ να αισθανόμαστε την Ελλάδα και τον ελληνισμό, τόσο βαθιά στις ψυχές μας». Με τα λόγια του κατέστησε σαφές ότι η αλληλεγγύη και η αδελφική σχέση παραμένουν αναλλοίωτες.

