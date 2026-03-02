Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε ο Θρασύβουλος Γιάτσιος

Η θεατρική κοινότητα αποχαιρετά με βαριά καρδιά τον Θρασύβουλο Γιάτσιο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική κληρονομιά. Ο Γιάτσιος, που υπηρέτησε ως καλλιτεχνικός διευθυντής στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», ήταν μια από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες του ελληνικού θεάτρου.

Ανακοίνωση με βαθιά θλίψη

Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, το οποίο εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια ενός ανθρώπου που είχε αφιερώσει τη ζωή του στον πολιτισμό. «Θα θυμόμαστε τον Θρασύβουλο για την αγάπη, το όραμα και την αφοσίωση που έδειξε στο έργο του», αναφέρουν με λύπη.

Η πορεία του Θρασύβουλου Γιάτσιου

Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Αθήνα, ο Γιάτσιος ξεκίνησε με σπουδές στην Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αλλά η αγάπη του για τον κινηματογράφο τον οδήγησε στον Καναδά, όπου εργάστηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μόντρεαλ. Στη συνέχεια, συνέβαλε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και κατέλαβε σημαντικές θέσεις, όπως αυτή του διευθυντή στο Ίδρυμα Κωνσταντίνου και Μάρκου Δοξιάδη για δέκα χρόνια.

Καλλιτεχνική διεύθυνση και επιτυχίες

Από το 2008, όταν ανέλαβε τη διεύθυνση του «Θέατρον», ο Γιάτσιος έφερε στο κοινό μια σειρά από επιτυχημένες παραγωγές. Η πρώτη μεγάλη παράσταση ήταν ο «Βιοπαλαιστής στη στέγη», ενώ η «Σμύρνη μου αγαπημένη» κατέκτησε το κοινό για τρία συνεχόμενα χρόνια. Ανάμεσα στις επιτυχίες του συγκαταλέγονται τα έργα «100 χρόνια από τη γέννηση του Νίνο Ρότα», «Nίκη», «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ – Η ζωή του όλη» και πολλά άλλα.

Παιδικό θέατρο και βραβεύσεις

Ο Γιάτσιος δεν περιορίστηκε μόνο στις παραστάσεις για ενήλικες. Έδωσε έμφαση και στο παιδικό θέατρο, δημιουργώντας έργα που αγαπήθηκαν από το νεανικό κοινό, όπως «Οι Άθλιοι» και «Η Παναγία των Παρισίων». Το κοινό του Αθηνοράματος αναγνώρισε το ταλέντο του με βραβεία για παραστάσεις όπως «Η ετυμηγορία».

Αντίο σε έναν σπουδαίο δημιουργό

Η απουσία του Θρασύβουλου Γιάτσιου αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον πολιτιστικό τομέα. Ωστόσο, η συμβολή του στο θέατρο και οι αξίες που ενστάλαξε στους συνεργάτες του θα συνεχίσουν να ζουν μέσω του έργου του. Η θεατρική σκηνή θα τον θυμάται για το πείσμα, το χιούμορ και την ευγένειά του.



