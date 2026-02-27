Ο τραγουδιστής Κώστας Δόξας βρέθηκε στο προσκήνιο πρόσφατα, όταν καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» προκάλεσε έκπληξη με ένα βίντεο που παρουσίασε. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Δόξας προσπάθησε να δείξει ένα βίντεο της κόρης του, που φέρεται να ήταν τιμωρημένη για επτά ώρες, ενώ οι παρουσιαστές αντιμετώπισαν την κατάσταση με έντονη αμηχανία.

Μια εκπομπή που πήρε απρόσμενη τροπή

Ο Κώστας Δόξας, που έχει πρόσφατα καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία κατά της πρώην συζύγου του, αποφάσισε να εμφανιστεί στο τηλεοπτικό πλατό για να δώσει τη δική του εκδοχή της κατάστασης. Καθώς η συζήτηση εξελισσόταν, ο τραγουδιστής έβγαλε το κινητό του, προσπαθώντας να παρουσιάσει ένα βίντεο που, όπως είπε, δείχνει την κόρη του σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Η κόρη του, σύμφωνα με τον ίδιο, τιμωρήθηκε για επτά ώρες από τη μητέρα της και στο βίντεο απεικονίζεται να κλαίει έντονα.

Η αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα

Ο παρουσιαστής της εκπομπής, Γιώργος Λιάγκας, έδειξε άμεσα την ενόχλησή του με αυτή την κίνηση. Προσπάθησε να σταματήσει τον Δόξα από το να προβάλλει το βίντεο, ζητώντας από την παραγωγή να κλείσει τον ήχο. «Μην το κάνεις, Κώστα! Σε παρακαλώ, σταμάτα!», ήταν μερικά από τα λόγια του Λιάγκα, καθώς προσπαθούσε να διαχειριστεί την απροσδόκητη αυτή κατάσταση.

Οι δηλώσεις του Κώστα Δόξα

Ο Δόξας, παρά τις προτροπές του Λιάγκα, συνέχισε να εξηγεί την κατάσταση λέγοντας: «Το Σοφάκι μου ήταν 7 ώρες τιμωρία στο βίντεο και δεν άντεχε άλλο. Στο τέλος, ακούγεται να λέει ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει». Ο ίδιος επέμενε πως το βίντεο του στάλθηκε από την κόρη του και ότι καταγράφει μια σοβαρή οικογενειακή κατάσταση.

Η αντίδραση των θεατών

Το περιστατικό προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις τόσο στο κοινό που παρακολουθούσε την εκπομπή, όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί θεατές εξέφρασαν την άποψη ότι τέτοιες οικογενειακές εντάσεις δεν έχουν θέση στην τηλεόραση, ενώ άλλοι ανησυχούσαν για την ψυχική υγεία της κόρης του Δόξα.

Συμπεράσματα της εκπομπής

Ο Γιώργος Λιάγκας επισήμανε στην εκπομπή την ανάγκη να κρατούνται τα παιδιά εκτός δημόσιων αντιπαραθέσεων, ειδικά όταν πρόκειται για τόσο ευαίσθητα θέματα. Ο ίδιος επανέλαβε ότι τέτοιες καταστάσεις πρέπει να επιλύονται μακριά από τις κάμερες, με σεβασμό πρώτα από όλα στα παιδιά που εμπλέκονται.

Το περιστατικό αυτό άνοιξε μια ευρύτερη συζήτηση για το πώς οι διάσημοι χειρίζονται τις προσωπικές τους υποθέσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την ευθύνη που έχουν απέναντι στα παιδιά τους.

