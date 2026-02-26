Κατά τη διάρκεια μιας βραδιάς γεμάτης μουσική στη Θεσσαλονίκη, ο Πάνος Καλίδης βρέθηκε σε μια δυσάρεστη κατάσταση που εξέπληξε το κοινό. Η ατμόσφαιρα στη σκηνή άλλαξε απότομα, όταν μια ασυμφωνία για την τονικότητα ενός τραγουδιού προκάλεσε μια έκρηξη από τον δημοφιλή τραγουδιστή.

Το λάθος που προκάλεσε την ένταση

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας συνεργάτης του Καλίδη εκτέλεσε ένα κομμάτι σε λανθασμένο τόνο. Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα, ο Καλίδης φαίνεται να διακόπτει το πρόγραμμα με έντονο ύφος. «Άστο μ….α – Άστο!», ακούστηκε να λέει, δείχνοντας εμφανώς την ενόχλησή του και ζητώντας την παύση της μουσικής. Η στιγμιαία αυτή ασυνεννοησία είχε ήδη προκαλέσει αναστάτωση στην έναρξη του τραγουδιού.

Αντιδράσεις στα τηλεοπτικά πλατό

Η σκηνή αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη και προβλήθηκε στην εκπομπή «Buongiorno», προκαλώντας αντιδράσεις. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος, παρευρισκόμενος στην εκπομπή, εξέφρασε την δυσφορία του για τον τρόπο που ο Καλίδης χειρίστηκε την κατάσταση. Χαρακτήρισε την αντίδραση του τραγουδιστή «αντισυναδελφική», υπογραμμίζοντας ότι η δημόσια επίπληξη ενός συνεργάτη κατά τη διάρκεια της εργασίας του είναι δείγμα αγένειας.

Μιλώντας για το θέμα, ο Μικρούτσικος τόνισε: «Είναι ανεπίτρεπτη και αντισυναδελφική συμπεριφορά». Για εκείνον, τέτοιου είδους εκρήξεις υπονομεύουν τον επαγγελματισμό των μουσικών που εργάζονται μαζί με τον καλλιτέχνη, ειδικά όταν όλοι καλούνται να συνεχίσουν το πρόγραμμα της νύχτας.

Οι επιπτώσεις στην καριέρα του Καλίδη

Το περιστατικό αυτό ανέδειξε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες στη σκηνή, και ειδικά σε στιγμές πίεσης. Ο Πάνος Καλίδης, γνωστός για την επιτυχημένη του καριέρα, βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων, με το κοινό να διχάζεται ανάμεσα στη στήριξή του και στην κριτική για την αντίδρασή του.

Παρά τη δυσάρεστη στιγμή, ο Καλίδης συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Ο ίδιος δεν έχει προβεί σε δημόσια δήλωση σχετικά με το περιστατικό, αφήνοντας το κοινό να περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν οι επόμενες εμφανίσεις του.

