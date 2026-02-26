Στο νοσοκομείο με πνευμονία ο Νίκος Μακρόπουλος: Κλείνει προσωρινά ο «Βοτανικός»

Ο γνωστός τραγουδιστής Νίκος Μακρόπουλος, μετά από μια δύσκολη περίοδο υγείας, αναγκάστηκε να νοσηλευτεί λόγω πνευμονίας. Η κατάσταση της υγείας του δεν του επιτρέπει να συνεχίσει άμεσα τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, προκαλώντας την προσωρινή αναστολή των εμφανίσεών του στο νυχτερινό κέντρο «Βοτανικός».

Από την ίωση στην πνευμονία

Ο διακεκριμένος τραγουδιστής αντιμετώπισε πρόσφατα μια σοβαρή ίωση, η οποία λόγω της εξάντλησης από τις αυξημένες του εμφανίσεις εξελίχθηκε σε πνευμονία. Ο μάνατζέρ του, Βασίλης Λιάτσος, μίλησε στην τηλεοπτική εκπομπή «Happy Day», αναφέροντας πως ο Νίκος Μακρόπουλος χρειάστηκε άμεση νοσηλεία για να αντιμετωπίσει την επιδείνωση της κατάστασής του.

Ανάρρωση στο σπίτι

Αφού έλαβε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ο Νίκος Μακρόπουλος έχει πλέον επιστρέψει σπίτι του για να συνεχίσει την ανάρρωσή του. Οι γιατροί του συνέστησαν να παραμείνει στο σπίτι για 7 με 10 ημέρες, ώστε να ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις του πριν επιστρέψει στο καλλιτεχνικό του έργο.

Ακύρωση εμφανίσεων και κλείσιμο του «Βοτανικού»

Η υγεία του τραγουδιστή οδήγησε στην απόφαση να ακυρωθούν οι προγραμματισμένες εμφανίσεις του στο «Βοτανικό», όπου εμφανιζόταν μαζί με τον Γιώργο Σαμπάνη. Το νυχτερινό κέντρο θα παραμείνει κλειστό για το επόμενο Σαββατοκύριακο, 27 και 28 Φεβρουαρίου, εφόσον οι γιατροί προτείνουν την πλήρη ξεκούραση του καλλιτέχνη.

Προβλήματα υγείας και καριέρα

Η κατάσταση αυτή υπογραμμίζει την πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες, όταν η υγεία τους επηρεάζει την επαγγελματική τους πορεία. Οι υποχρεώσεις του Νίκου Μακρόπουλου, που απαιτούν συνεχή παρουσία και ενέργεια, επιβαρύνουν τον οργανισμό, καθιστώντας την ανάρρωση απαραίτητη.

Ο Νίκος Μακρόπουλος είναι αποφασισμένος να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν στο κοινό του με την ίδια ενέργεια και πάθος που τον χαρακτηρίζουν. Μέχρι τότε, η υγεία του παραμένει η κύρια προτεραιότητά του, με την υποστήριξη των στενών του συνεργατών και θαυμαστών.

