Η πρόσφατη δημόσια εμφάνιση του Μπραντ Πιτ στην Ύδρα, όπου φάνηκε ελαφρώς ατημέλητος με μαλλιά που έμοιαζαν να μην έχουν λουστεί και ένα πουλόβερ αμφίβολης αισθητικής, αναζωπύρωσε τις συζητήσεις γύρω από τη φημολογούμενη χαλαρή προσέγγισή του στην καθαριότητα. Οι φήμες για τις ιδιαίτερες συνήθειές του στο σετ και την προσωπική του ζωή διατηρούν το ενδιαφέρον των media και του κοινού εδώ και χρόνια.

Από το σετ του «Inglourious Basterds» στα μωρομάντηλα

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Inglourious Basterds», ο ηθοποιός Έλι Ροθ αποκάλυψε σε άρθρο του περιοδικού «People» το 2009 ότι ο Πιτ του έδωσε τη συμβουλή να χρησιμοποιεί μωρομάντηλα στις μασχάλες όταν δεν υπάρχει χρόνος για ντους. Ο ίδιος ο Ροθ ανέφερε ότι αυτή η πρακτική ήταν χρήσιμη, ιδιαίτερα όταν το πρόγραμμα γυρισμάτων ήταν πολύ πιεσμένο. «Μωρομάντηλα, φίλε, μωρομάντηλα», ήταν η απάντηση του Πιτ όταν ο Ροθ παραπονέθηκε για τη μυρωδιά.

Ο Ροθ μίλησε και για τις προκλήσεις της καθημερινότητας του Πιτ με τα έξι παιδιά του, λέγοντας ότι συχνά δεν είχε χρόνο για ένα πλήρες ντους, κάτι που έδινε αφορμή για το αφήγημα περί πρακτικής προσέγγισης στην καθαριότητα.

Οι αναμνήσεις του Τζέισον Πρίστλεϊ

Το 2024, ο Τζέισον Πρίστλεϊ ανακάλεσε δημόσια τις στιγμές που συγκατοικούσε με τον Πιτ στα τέλη της δεκαετίας του '80. Οι δυο τους κατοικούσαν σε ένα μικρό διαμέρισμα σε μια φτωχή περιοχή του Λος Άντζελες, όπου προσπαθούσαν να δουν ποιος μπορούσε να αντέξει περισσότερο χωρίς ντους. Όπως παραδέχτηκε ο Πρίστλεϊ, ο Πιτ συχνά κέρδιζε σε αυτόν τον άτυπο διαγωνισμό, κάτι που σήμερα του φαίνεται αντιαισθητικό.

Μύθοι για την οικολογική υγιεινή

Ένα ακόμη κομμάτι της φημολογίας γύρω από την καθαριότητα του Πιτ αφορά τις αναφορές για την αντικατάσταση του σαπουνιού και των αποσμητικών με ένα σπιτικό μείγμα από λεμόνι, νερό και μηλόξιδο, λόγω ανησυχιών για τοξίνες και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Αν και αυτές οι φήμες κυκλοφόρησαν το 2013, σύμφωνα με το «The Cut», στηρίχθηκαν σε ανώνυμες πηγές από το «National Enquirer» και δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως.

Το νέο κεφάλαιο με την Ινές ντε Ραμόν

Οι πιο πρόσφατες φήμες αναφέρονται σε μια αλλαγή στη ρουτίνα καθαριότητας του Πιτ χάρη στη νέα του σύντροφο, Ινές ντε Ραμόν. Σύμφωνα με το «In Touch», ανώνυμες πηγές αναφέρουν ότι η ντε Ραμόν ενθάρρυνε τον Πιτ να ασχοληθεί πιο συστηματικά με την προσωπική του φροντίδα. Παρόλο που δεν υπάρχουν επιβεβαιώσεις από τον ίδιο τον Πιτ, η σχέση τους φαίνεται να έχει προχωρήσει, όπως αναφέρει το «People» σε ξεχωριστά άρθρα.

