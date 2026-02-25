Η μαρτυρία που άνοιξε ξανά την υπόθεση

Πέντε χρόνια μετά το τραγικό τροχαίο που κόστισε τη ζωή του γνωστού τραγουδιστή Παντελή Παντελίδη, η υπόθεση έρχεται πάλι στο προσκήνιο λόγω μιας νέας κατάθεσης μάρτυρα. Ο μάρτυρας αυτός ισχυρίστηκε ότι είδε τον τραγουδιστή να κάθεται στη θέση του συνοδηγού, ένα στοιχείο που αντιβαίνει την αρχική έρευνα της αστυνομίας.

Το 2020, τρία χρόνια μετά τη διακοπή της υπόθεσης, εμφανίστηκε ο μάρτυρας και δήλωσε ότι ο Παντελίδης δεν οδηγούσε το αυτοκίνητο τη μοιραία νύχτα, αλλά βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού. Η κατάθεση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς ο εισαγγελέας την χαρακτήρισε ως όψιμη και έθεσε την υπόθεση στο αρχείο.

Νομική αντίδραση από τις συνοδούς

Οι δύο γυναίκες που βρίσκονταν στο ίδιο όχημα με τον Παντελή Παντελίδη, η Μίνα Αρναούτη και η Φρόσω Κυριάκου, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε μήνυση κατά του μάρτυρα. Η μήνυση αυτή εκδικάζεται σήμερα, και η εξέλιξή της αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει και τη στάση της οικογένειας του τραγουδιστή στο μέλλον.

Η κίνηση αυτή από πλευράς των δύο γυναικών δείχνει την αποφασιστικότητά τους να ξεκαθαρίσουν τις συνθήκες του δυστυχήματος, καθώς και να υπερασπιστούν τον εαυτό τους από τις κατηγορίες που μπορεί να προκύψουν από την κατάθεση του μάρτυρα.

Η απάντηση της οικογένειας Παντελίδη

Η οικογένεια του Παντελή Παντελίδη παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Alpha, αναμένει το πόρισμα της εκδίκασης για να αποφασίσει τα επόμενα βήματά της. Η υπόθεση έχει προκαλέσει ευρύ ενδιαφέρον, καθώς οι νέες μαρτυρίες ενδεχομένως να αλλάξουν την εικόνα που έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα για το περιστατικό.

Η εκδίκαση της μήνυσης θα καθορίσει κατά πόσο η νέα αυτή μαρτυρία έχει την βάση να σταθεί νομικά και αν θα υπάρξουν περαιτέρω συνέπειες για τα εμπλεκόμενα μέρη.

Εν κατακλείδι

Το τραγικό δυστύχημα του 2016 παραμένει στην επικαιρότητα, κυρίως λόγω των νέων εξελίξεων και της συνεχιζόμενης προσπάθειας από τις συνοδούς να υπερασπιστούν την πλευρά τους. Η εκδίκαση της μήνυσης μπορεί να φέρει νέες αποκαλύψεις που θα αλλάξουν την πορεία της υπόθεσης, ενώ η αντίδραση της οικογένειας Παντελίδη αναμένεται με ενδιαφέρον.

