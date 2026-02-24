Ρόμπερτ Καραντάιν: Αυτοκτόνησε ο γνωστός ηθοποιός. Έχασε τη μάχη του με τη διπολική διαταραχή

Ο Ρόμπερτ Καραντάιν, μέλος της διάσημης οικογένειας ηθοποιών Καραντάιν και γνωστός για εμβληματικούς ρόλους σε ταινίες όπως το «Revenge of the Nerds» και η σειρά «Lizzie McGuire», έδωσε τέλος στη ζωή του σε ηλικία 71 ετών. Η αυτοκτονία του, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του, ήταν το τραγικό αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας και γενναίας μάχης με τη διπολική διαταραχή.

Η ανακοίνωση της οικογένειας και η μάχη με τη διπολική διαταραχή

Η ανακοίνωση της οικογένειας Καραντάιν, που έγινε μέσω του Deadline, αποκαλύπτει έναν αγώνα που διήρκεσε δύο και πλέον δεκαετίες. Ο μεγαλύτερος αδελφός του, Κιθ Καραντάιν, επίσης ηθοποιός, τόνισε την επιθυμία της οικογένειας να ευαισθητοποιηθεί το κοινό για την ψυχική ασθένεια που αντιμετώπιζε ο Ρόμπερτ.

«Σε έναν κόσμο που μπορεί να μοιάζει τόσο σκοτεινός, ο Μπόμπι ήταν πάντα ένας φάρος φωτός για όλους γύρω του», δήλωσε η οικογένεια, τονίζοντας τον σημαντικό ρόλο του Ρόμπερτ ως πατέρα, παππού, θείου και αδελφού. Ο ίδιος ο Κιθ πρόσθεσε: «Θέλουμε ο κόσμος να το μάθει και δεν υπάρχει καμία ντροπή σε αυτό».

Η ψυχική ασθένεια του Ρόμπερτ Καραντάιν φαίνεται να επιδεινώθηκε μετά τον θάνατο του μεγαλύτερου ετεροθαλή αδελφού του, Ντέιβιντ, το 2009. Ο Ντέιβιντ πέθανε από ασφυξία σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Ταϊλάνδη, γεγονός που σύμφωνα με τον Ρόμπερτ αποτέλεσε την αφορμή για την επιδείνωση της ψυχικής του υγείας.

Ζωή και καριέρα ενός ταλαντούχου ηθοποιού

Γεννημένος το 1954, ο Ρόμπερτ Καραντάιν ήταν ο μικρότερος γιος του ηθοποιού Τζον Καραντάιν. Πήρε το βάπτισμα του πυρός στον κινηματογράφο το 1972 στην ταινία «The Cowboys» μαζί με τον Τζον Γουέιν και συνέχισε με ρόλους σε σημαντικές παραγωγές όπως το «Coming Home». Ξεχώρισε κυρίως για τον ρόλο του ως Lewis Skolnick στην κωμωδία «Revenge of the Nerds», καθώς και ως ο πατέρας της Lizzie McGuire στην ομώνυμη σειρά.

Η προσωπική του ζωή είχε τις δικές της δυσκολίες. Παντρεύτηκε την Ίντιθ Μάνι και απέκτησαν δύο παιδιά, ενώ από προηγούμενη σχέση με τη Σούζαν Σνάιντερ είχε μία κόρη. Το 2015, ένα τροχαίο ατύχημα στο Κολοράντο, το οποίο η σύζυγός του ισχυρίστηκε ότι ήταν εσκεμμένη προσπάθεια του Καραντάιν να τους σκοτώσει, οδήγησε στην αίτηση διαζυγίου το 2017. Ο Ρόμπερτ παραδέχθηκε ότι βρισκόταν σε «ψυχωτική κατάσταση» εκείνη την εποχή.

Η κληρονομιά και η ευαισθητοποίηση για την ψυχική υγεία

Ο θάνατος του Ρόμπερτ Καραντάιν φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της ψυχικής υγείας, ειδικά μεταξύ των δημόσιων προσώπων που συχνά βρίσκονται υπό το μικροσκόπιο της δημοσιότητας. Ο ίδιος και η οικογένειά του επιδιώκουν να ανοίξουν έναν διάλογο γύρω από το στίγμα που συνοδεύει τις ψυχικές ασθένειες.

Η απώλεια του Καραντάιν είναι βαριά για την οικογένεια και τους φίλους του, αλλά και για τους θαυμαστές που τον θυμούνται για τους αγαπημένους του ρόλους. Η κληρονομιά του περιλαμβάνει όχι μόνο την καλλιτεχνική του συμβολή, αλλά και την προώθηση της συζήτησης για την ψυχική υγεία.

Οι θλιβερές συνθήκες του θανάτου του χρησιμεύουν ως υπενθύμιση της σημασίας της υποστήριξης και της κατανόησης για όσους παλεύουν με ψυχικές ασθένειες. Η ιστορία του Ρόμπερτ Καραντάιν μπορεί να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αναζητήσουν βοήθεια και να μοιραστούν τις δικές τους εμπειρίες χωρίς φόβο στιγματισμού

