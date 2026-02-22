Ο γνωστός ηθοποιός Νίκος Ορφανός παραχώρησε πρόσφατα συνέντευξη στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» του ΑΝΤ1, υπό την καθοδήγηση της δημοσιογράφου Κατερίνας Νινιού. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Ορφανός εξέφρασε την άποψή του για την πιθανή επιστροφή του Πέτρου Φιλιππίδη στον χώρο της τέχνης, μετά από τις γνωστές δικαστικές περιπέτειες που αντιμετώπισε.

Δικαίωμα στην εργασία

Ο Νίκος Ορφανός αναφέρθηκε στην προοπτική της επιστροφής του Φιλιππίδη, υπογραμμίζοντας: «Κάθε άνθρωπος και επαγγελματίας που δεν έχει πια εκκρεμότητες με τη δικαιοσύνη, πρέπει να έχει την ελευθερία να επιλέξει το επάγγελμα που επιθυμεί». Ο ηθοποιός αναρωτήθηκε για την συνεχιζόμενη κατακραυγή, σημειώνοντας ότι κάποιοι άνθρωποι που έχουν κατηγορηθεί, αλλά δεν καταδικάστηκαν, εξακολουθούν να υπόκεινται σε δημόσια αποδοκιμασία.

Αντίδραση στην κοινωνική απομόνωση

Συνεχίζοντας, ο Ορφανός δήλωσε: «Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να εργαστούν; Τουλάχιστον, θα πρέπει να έχουν έναν τρόπο να ζήσουν. Η άτυπη θανατική ποινή που συχνά παρατηρώ να επιβάλλεται, δεν είναι κάτι που μπορώ να κατανοήσω. Με ποιο νομικό σύστημα επιτρέπεται αυτός ο λιθοβολισμός;».

Ο ηθοποιός εξέφρασε την απορία του για το αν αυτοί που έχουν εκτίσει την ποινή τους δεν δικαιούνται μια δεύτερη ευκαιρία: «Ακόμα και η ελληνική δικαιοσύνη αφήνει ελεύθερο κάποιον που έχει εκτίσει την ποινή του. Δεν πρέπει να έχουν δικαίωμα στη δεύτερη ευκαιρία;»

Αποδοχή και κοινωνία

Η συζήτηση προκάλεσε ενδιαφέρον, καθώς το θέμα της κοινωνικής αποδοχής μετά από σοβαρές κατηγορίες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Ο Ορφανός φάνηκε να υποστηρίζει ότι, παρά τα όποια λάθη του παρελθόντος, οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επανενταχθούν στην κοινωνία και να προσπαθήσουν να ξανασταθούν στα πόδια τους.

Η συζήτηση αυτή φέρνει στο προσκήνιο το ευρύτερο ζήτημα της επανένταξης ατόμων που έχουν εμπλακεί σε δικαστικές υποθέσεις και πόσο έτοιμη είναι η κοινωνία να αποδεχθεί την επιστροφή τους.

