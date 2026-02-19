Σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο η γνωστή τραγουδίστρια και δασκάλα τάι τσι, η οποία προκάλεσε ατύχημα στο Κολωνάκι παρασύροντας πέντε σταθμευμένα αυτοκίνητα ενώ οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Η ποινή είναι μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, γεγονός που σημαίνει ότι η κατηγορούμενη καλείται να καταβάλει περίπου 12.000 ευρώ για να αποφύγει τη φυλάκιση.

Το κατηγορητήριο και η απόφαση

Το δικαστήριο έκρινε την τραγουδίστρια ένοχη για δύο αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα, επιβάλλοντας παράλληλα και διοικητικές κυρώσεις.

Αδικήματα: Επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Ποινή: 20 μήνες φυλάκιση (μετατρέψιμη).

Πρόσθετα μέτρα: Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για διάστημα τριών μηνών.

Οι ισχυρισμοί της τραγουδίστριας στο δικαστήριο

Κατά τη διάρκεια της απολογίας της, η κατηγορούμενη ζήτησε συγγνώμη για το συμβάν, προβάλλοντας ωστόσο ισχυρισμούς που αμφισβητήθηκαν από την έδρα.

Ποσότητα αλκοόλ: Υποστήριξε ότι είχε καταναλώσει «μόνο ένα ποτό» και ότι ήταν νηστική, με την πρόεδρο του δικαστηρίου να επισημαίνει ότι οι μετρήσεις στο αίμα της δεν συνάδουν με την κατανάλωση ενός μόνο ποτού.



Αιτία ατυχήματος: Απέδωσε την απώλεια ελέγχου του οχήματος σε έναν ξαφνικό και έντονο πόνο στο στομάχι που ένιωσε ενώ κατευθυνόταν προς το σπίτι της από το Γκάζι.



Αποζημιώσεις: Δήλωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών στους ιδιοκτήτες των πέντε οχημάτων, εκφράζοντας την ανακούφισή της που δεν υπήρξε τραυματισμός ανθρώπου.

Η στάση της προέδρου

Η πρόεδρος του δικαστηρίου ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή απέναντι στους ισχυρισμούς της τραγουδίστριας, ξεκαθαρίζοντας ότι η έλλειψη φαγητού μπορεί να επηρεάζει την αίσθηση της μέθης, αλλά δεν μεταβάλλει τις αντικειμενικές τιμές του αλκοόλ που καταγράφονται στις εργαστηριακές εξετάσεις.

