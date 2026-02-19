Η δικαστική και δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον μουσικοσυνθέτη Μίνω Μάτσα και την πρώην σύζυγό του, Όλγα Κεφαλογιάννη, συνεχίζεται με φόντο τη νομοθετική ρύθμιση για τη συνεπιμέλεια. Ο κ. Μάτσας, σε πρόσφατες δηλώσεις του στην εκπομπή «Αταίριαστοι», εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε η συγκεκριμένη τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Οι ενστάσεις του Μίνου Μάτσα για τη νομοθετική ρύθμιση
Ο Μίνως Μάτσας εστίασε στην κριτική που δέχεται η ρύθμιση από τον πολιτικό και επιστημονικό κόσμο, κάνοντας λόγο για μια πρακτική που δημιουργεί νομικά και πρακτικά ερωτηματικά.
- Ad hoc νομοθέτηση: Χαρακτήρισε την πρακτική της θέσπισης διατάξεων που φαίνεται να φωτογραφίζουν συγκεκριμένες καταστάσεις ως κάτι που «δεν τιμάει κανέναν».
- Επιστημονική επιφύλαξη: Τόνισε ότι η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί για τον κίνδυνο η συγκεκριμένη διάταξη να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που καλείται να λύσει.
- Νομικό υπόβαθρο: Ο κ. Μάτσας υπενθύμισε με νόημα ότι, παρότι μουσικός, έχει σπουδάσει Νομική, γεγονός που του επιτρέπει να αναλύει σε βάθος τις σχετικές διατάξεις.
Η απάντηση της Όλγας Κεφαλογιάννη
Από την πλευρά της, η υπουργός Τουρισμού έχει τοποθετηθεί δημόσια για το ζήτημα, υπεραμυνόμενη της χρήσης της ρύθμισης και εξηγώντας τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.
- Συλλογική ψήφιση: Η κ. Κεφαλογιάννη επισήμανε ότι η ρύθμιση προτάθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και υπερψηφίστηκε από 180 βουλευτές, θεωρώντας την δίκαιη και αναγκαία.
- Το συμφέρον των παιδιών: Υποστήριξε ότι η χρήση της διάταξης ήταν απαραίτητη λόγω της «δύσκολης πραγματικότητας» που βιώνουν τα τετράχρονα παιδιά τους, τα οποία αναγκάζονται να αλλάζουν περιβάλλον κάθε δύο ημέρες.
- Ισότητα απέναντι στον νόμο: Τόνισε ότι η ιδιότητά της ως μέλος της κυβέρνησης δεν της στερεί το δικαίωμα να αξιοποιεί τον νόμο για την προστασία της ψυχικής ισορροπίας των παιδιών της.
Η ουσία της διαφωνίας
Η αντιπαράθεση αναδεικνύει το ευαίσθητο ζήτημα της γονικής μέριμνας και του τρόπου με τον οποίο οι νομοθετικές αλλαγές επηρεάζουν την καθημερινότητα των χωρισμένων οικογενειών. Ενώ η πλευρά της κ. Κεφαλογιάννη εστιάζει στην ανάγκη σταθερότητας για τα παιδιά, η πλευρά του κ. Μάτσα εγείρει ζητήματα θεσμικής τάξης και ορθής νομοθετικής πρακτικής.
