Γιώργος Θεοφάνους: «Ντρέπομαι για τη γλώσσα που χρησιμοποίησα στα talent show»

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε ο γνωστός μουσικοσυνθέτης και στιχουργός Γιώργος Θεοφάνους, μιλώντας για τη μακρόχρονη πορεία του στην τηλεόραση και τον ρόλο του ως κριτής σε μουσικά talent show. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Hello, ο δημιουργός παραδέχθηκε πως αισθάνεται μετανοημένος για τη σκληρή στάση που κράτησε απέναντι σε νέους καλλιτέχνες στο παρελθόν.

Η αυτοκριτική για τη στάση του στα talent show

Ο Γιώργος Θεοφάνους αναφέρθηκε στην αρνητική επιρροή που είχε η τηλεόραση στη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια των κρίσεων, επισημαίνοντας την παγίδα της υπερβολής στην οποία συχνά πέφτουν τα τηλεοπτικά πρόσωπα.

Η παραδοχή του λάθους: Ο μουσικοσυνθέτης δήλωσε χαρακτηριστικά πως, βλέποντας σήμερα αποσπάσματα από τις εκπομπές, νιώθει ντροπή για τον τρόπο και τη γλώσσα που χρησιμοποίησε απέναντι στα παιδιά που διαγωνίζονταν.



Η «παγίδα» της τηλεόρασης : Εξήγησε πως η ανάγκη για κάτι «πιο έξυπνο» ή «πιο υπερβολικό» μπορεί να παρασύρει έναν κριτή στα άκρα, ειδικά στα πρώτα βήματα της τηλεοπτικής του καριέρας.



Διαχωρισμός εικόνας και προσωπικότητας: Διευκρίνισε πως ο κόσμος γνώρισε το πρόσωπό του μέσα από την τηλεόραση, αλλά όχι απαραίτητα την πραγματική του προσωπικότητα.

Τα θετικά οφέλη από την τηλεοπτική έκθεση

Παρά την αυτοκριτική του, ο Γιώργος Θεοφάνους δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει και τα οφέλη που αποκόμισε από τη συμμετοχή του σε δημοφιλή προγράμματα, τα οποία τον βοήθησαν στην εξέλιξη της καριέρας του ως σολίστ.

Εξωστρέφεια: Η έκθεση στα φώτα της δημοσιότητας τον έβγαλε από το «καβούκι» του, δίνοντάς του την ώθηση να ξεκινήσει ζωντανές εμφανίσεις ως πιανίστας.



Σύνδεση με το κοινό: Η τηλεόραση λειτούργησε ως μέσο ώστε το ευρύ κοινό να γνωρίσει τον δημιουργό πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες, πέρα από τη σύνθεση και τη στιχουργική.



Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιεί εμφανίσεις σε Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό, αφιερώνοντας περισσότερο από το μισό χρόνο του έτους σε live performances με την ομάδα του.

