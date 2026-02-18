Παντελής Παντελίδης: 10 χρόνια από τη μαύρη επέτειο – Η συγκλονιστική ανάρτηση της μητέρας του

Συμπληρώθηκε σήμερα, 18 Φεβρουαρίου 2026, μια δεκαετία από την ημέρα που ο Παντελής Παντελίδης έχασε τη ζωή του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και το πανελλήνιο. Η επέτειος των δέκα ετών φέρει έντονη συγκινησιακή φόρτιση, με τη μητέρα του, Αθηνά, να ραγίζει καρδιές με το μήνυμά της.

Το συγκινητικό μήνυμα της Αθηνάς Παντελίδου

Η μητέρα του αδικοχαμένου καλλιτέχνη, η οποία όλα αυτά τα χρόνια κρατά ζωντανή τη μνήμη του γιου της, ανέβασε μια φωτογραφία του στο Instagram συνοδευόμενη από λόγια που αποτυπώνουν τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας:

Η ανάρτηση: «Εγώ είμαι εδώ… και περιμένω να γυρίσεις».



«Εγώ είμαι εδώ… και περιμένω να γυρίσεις». Η ανταπόκριση: Μέσα σε λίγα λεπτά, η ανάρτηση κατακλύστηκε από χιλιάδες μηνύματα συμπαράστασης και αγάπης από τους θαυμαστές του τραγουδιστή, που δηλώνουν πως δεν τον ξέχασαν ποτέ.

Το χρονικό που συγκλόνισε την Ελλάδα

Ο Παντελής Παντελίδης υπήρξε ένα φαινόμενο για την ελληνική δισκογραφία, ξεκινώντας από ένα δωμάτιο με μια κιθάρα και φτάνοντας στην κορυφή των charts σε ελάχιστο χρόνο.

Το μοιραίο πρωινό: Ξημερώματα της 18ης Φεβρουαρίου 2016, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 32χρονος τότε καλλιτέχνης εξετράπη της πορείας του στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Η μουσική παρακαταθήκη: Παρά τη σύντομη καριέρα του, άφησε πίσω του δεκάδες επιτυχίες που τραγουδιούνται μέχρι σήμερα, ενώ μετά θάνατον κυκλοφόρησαν και ακυκλοφόρητα τραγούδια του που έγιναν αμέσως πλατινένια.

Το κενό στη σκηνή: Δέκα χρόνια μετά, η απουσία του από τις πίστες και τη δισκογραφία παραμένει αισθητή, με πολλούς συναδέλφους του να αποτίουν φόρο τιμής στη μνήμη του με αφιερώματα και αναρτήσεις.

Ο Παντελής Παντελίδης κατάφερε να συνδεθεί με το κοινό όσο λίγοι καλλιτέχνες της γενιάς του, και η σημερινή ημέρα αποδεικνύει ότι η αγάπη του κόσμου παραμένει αναλλοίωτη στον χρόνο.

