Στο φως της δημοσιότητας ήρθε μια σπάνια δήλωση του Πέτρου Φιλιππίδη, ο οποίος έκανε την εμφάνισή του στο θέατρο προκειμένου να στηρίξει τον γιο του, Δημήτρη Φιλιππίδη, στην παράσταση όπου πρωταγωνιστεί μαζί με τον Γιάννη Μπέζο.

Η παρουσία στο θέατρο και η αντίδραση στις κάμερες

Ο ηθοποιός, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, εντοπίστηκε από την κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και παραχώρησε ορισμένες σύντομες δηλώσεις:

Η στήριξη στον γιο του: Ο Πέτρος Φιλιππίδης ξεκαθάρισε ότι ο λόγος της επίσκεψής του ήταν καθαρά πατρικός, σημειώνοντας: «Ήρθα να καμαρώσω τον γιο μου».



Το σχόλιο για τους δημοσιογράφους: Εμφανώς ξαφνιασμένος από την παρουσία των τηλεοπτικών συνεργείων, ρώτησε: «Εσείς που το ξέρετε; Έρχεστε κάθε φορά που παίζει ο Δημήτρης εδώ;».



Η κατάσταση της υγείας του: Στο ερώτημα για το πώς είναι αυτή την περίοδο, απάντησε λιτά: «Είμαι μια χαρά, σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Να είστε καλά».

Η καλλιτεχνική συνεργασία Δημήτρη Φιλιππίδη – Γιάννη Μπέζου

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο γιος του ηθοποιού, Δημήτρης Φιλιππίδης, συνεχίζει την πορεία του στον χώρο της υποκριτικής, συμμετέχοντας σε μια σημαντική παραγωγή δίπλα στον επί χρόνια φίλο και συνεργάτη του πατέρα του, Γιάννη Μπέζο. Η παρουσία του Πέτρου Φιλιππίδη στο κοινό αποτελεί μια από τις ελάχιστες δημόσιες κινήσεις του μετά τις δικαστικές περιπέτειες των προηγούμενων ετών.

