Μια απρόσμενη καλλιτεχνική διαφωνία ήρθε στο φως της δημοσιότητας, με πρωταγωνιστές δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Ο Πασχάλης Τερζής, ο οποίος επιστρέφει δισκογραφικά, φαίνεται να θέτει αυστηρά όρια στη χρήση της τεχνολογίας, αρνούμενος την πρόταση του συνθέτη Χρήστου Νικολόπουλου για τη δημιουργία ενός βίντεο κλιπ μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Το παρασκήνιο της άρνησης

Παρά την επιθυμία του Χρήστου Νικολόπουλου να «ντύσει» οπτικά τη νέα τους συνεργασία με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, ο σπουδαίος ερμηνευτής παρέμεινε σταθερός στις αξίες του.

Η θέση του καλλιτέχνη: Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Πρωινό», ο Πασχάλης Τερζής και η οικογένειά του εξέφρασαν την κάθετη αντίθεσή τους στη χρήση AI για την οπτικοποίηση του τραγουδιού.



Η στάση του Χρήστου Νικολόπουλου: Ο συνθέτης φέρεται να συζήτησε εκτενώς το ενδεχόμενο αυτό με τον τραγουδιστή, ωστόσο η επιθυμία του δεν έγινε δεκτή.



Το αποτέλεσμα: Λόγω της έλλειψης συναίνεσης, το τραγούδι δεν θα συνοδεύεται από επίσημο βίντεο κλιπ, διατηρώντας την αυθεντικότητα που χαρακτηρίζει την πορεία του Πασχάλη Τερζή.

Πότε αναμένεται η κυκλοφορία

Παρά τη διαφωνία για το οπτικό σκέλος, η κυκλοφορία του τραγουδιού παραμένει κανονικά στον προγραμματισμό της εταιρείας.

Ημερομηνία: Το νέο κομμάτι αναμένεται να κυκλοφορήσει από μέρα σε μέρα, με πιθανότερη ημερομηνία έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.



Τρόπος διάθεσης: Η κυκλοφορία θα γίνει αποκλειστικά σε ψηφιακές πλατφόρμες (Spotify, YouTube κ.λπ.), χωρίς την υποστήριξη οπτικοποιημένου υλικού.

Η κυβερνητική ολιγωρία στο ρυθμιστικό πλαίσιο της AI

Η περίπτωση του Πασχάλη Τερζή αναδεικνύει ένα μείζον ζήτημα που απασχολεί πλέον παγκοσμίως τον καλλιτεχνικό κόσμο: την προστασία της προσωπικότητας και του έργου των δημιουργών από την ανεξέλεγκτη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ενώ οι καλλιτέχνες καλούνται να πάρουν θέση μόνοι τους, η κυβέρνηση παραμένει απελπιστικά πίσω στη θέσπιση ενός αυστηρού νομικού πλαισίου που θα προστατεύει τα πνευματικά δικαιώματα και την εικόνα των ανθρώπων του πολιτισμού. Η έλλειψη πρωτοβουλιών για τη ρύθμιση της AI στην Ελλάδα αφήνει τους δημιουργούς εκτεθειμένους, καθιστώντας την ατομική άρνηση, όπως αυτή του κ. Τερζή, τη μόνη γραμμή άμυνας απέναντι στην τεχνολογική εισβολή.

