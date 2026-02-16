Μια ασυνήθιστη και άκρως «παγωμένη» συζήτηση εξελίχθηκε το πρωί της Δευτέρας (16/02/2026) στον αέρα της εκπομπής «Πρωινό», με καλεσμένη τη Ματθίλδη Μαγγίρα. Η γνωστή καλλιτέχνις μοιράστηκε με τον Γιώργο Λιάγκα μια μεταφυσική εμπειρία που βίωσε, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του παρουσιαστή.



«Με διαπέρασε κάτι ψυχρό»

Η Ματθίλδη Μαγγίρα περιέγραψε τη στιγμή που ένιωσε μια απόκοσμη παρουσία σε σπίτι φίλων της:

Η αίσθηση: Όπως εξήγησε, δεν «είδε» κάτι με τα μάτια της, αλλά ένιωσε μια έντονη, παγωμένη ενέργεια να τη διαπερνά μόλις άνοιξε την πόρτα ενός δωματίου.

Η αντίδραση του κατοικιδίου: Η ίδια πρόσθεσε μια ακόμη ανατριχιαστική λεπτομέρεια, αναφέροντας πως ο σκύλος της στεκόταν σε ένα συγκεκριμένο, άδειο σημείο του σπιτιού και μύριζε επίμονα, αρνούμενος να απομακρυνθεί.

Το ιστορικό του σπιτιού: Οι ιδιοκτήτες του σπιτιού γνώριζαν για την ύπαρξη «κάποιου πράγματος» στο χώρο, ωστόσο δεν είχαν τη δυνατότητα να μετακομίσουν.



Το «stop» του Γιώργου Λιάγκα

Καθώς η περιγραφή γινόταν όλο και πιο λεπτομερής, ο Γιώργος Λιάγκας, φανερά επηρεασμένος, αποφάσισε να διακόψει τη συζήτηση.

«Μην το συνεχίζεις, άσ’ το να κοιμηθούμε το βράδυ», είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής, βάζοντας τέλος στη μεταφυσική ανάλυση προτού οι αποκαλύψεις γίνουν ακόμη πιο τρομακτικές για το τηλεοπτικό κοινό (και τον ίδιο).

