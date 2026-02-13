Ο Κώστας Μακέδος, ο ηθοποιός που αγαπήθηκε μέσα από τις κωμωδίες της «χρυσής» εποχής της βιντεοκασέτας, παραχώρησε μια καθηλωτική συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές», περιγράφοντας τις δύσκολες ώρες που περνά καθηλωμένος σε μια καρέκλα λόγω σοβαρών κινητικών προβλημάτων.

Μια καθημερινότητα με τηλεκοντρόλ

Ο ηθοποιός μίλησε με ειλικρίνεια για τον περιορισμό που του επιβάλλει η κατάσταση της υγείας του, εξηγώντας πώς έχει διαμορφώσει το σπίτι του για να μπορεί να επιβιώσει:

Αναγκαστική τεχνολογία: «Όλα σήμερα στο σπίτι μου λειτουργούν με τηλεκοντρόλ. Η σόμπα, τα φώτα, τα πάντα, γιατί δεν μπορώ να κουνηθώ», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας τη θλιβερή μετάβαση από την εποχή που ήταν «αεικίνητος» στην τωρινή ακινησία.



Το χαμένο όνειρο: Αποκάλυψε πως το αρχικό του όνειρο ήταν να γίνει χειρουργός, όμως η έλλειψη χρημάτων τον οδήγησε στην υποκριτική, ξεκινώντας τυχαία ως κομπάρσος για να βιοποριστεί.

Το τραύμα του bullying και οι «προφητείες» θανάτου

Ο Κώστας Μακέδος αναφέρθηκε με πικρία στα σχόλια που δεχόταν από παιδί για το βάρος του, τα οποία σήμερα θα χαρακτηρίζονταν ως ακραίο bullying:

Σκληρές μνήμες: «Σαν πιτσιρικάς έχω υποστεί απίστευτο bullying. Στην Καβάλα, όπου μεγάλωσα, σταματούσαν τη μητέρα μου στον δρόμο και της έλεγαν: "Κρίμα το παιδί, είναι τόσο χοντρό, θα πεθάνει"».

Η αντίφαση της καριέρας: Παρά το βάρος του, στις ταινίες των 80s ήταν εξαιρετικά ευκίνητος, με τους συναδέλφους του συχνά να δυσκολεύονται να τον προλάβουν στο περπάτημα.

Η πορεία από τη βιντεοκασέτα στην τηλεόραση

Η καριέρα του ξεκίνησε το 1982 και περιλαμβάνει εμβληματικούς τίτλους όπως:

«Και ο πρώτος ματάκιας», «Κομάντος και μανούλια», «Σιδηρά κυρία».

Στην τηλεόραση ξεχώρισε σε σειρές όπως το «Ντόλτσε βίτα» και το «Κάτι τρέχει με τους δίπλα», ενώ για ένα διάστημα βρέθηκε στο πλευρό του Γιώργου Παπαδάκη στο «Καλημέρα Ελλάδα».

Μετά την τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση το 2006, ο Κώστας Μακέδος έχει αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, δίνοντας πλέον τον δικό του προσωπικό αγώνα μακριά από τις κάμερες, αλλά πάντα με την ίδια αφοπλιστική ειλικρίνεια.

