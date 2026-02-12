Μαρία Κωνσταντάρου: «Πούλησα αντίκες και Τσαρούχηδες για να ζήσω» – Η δραματική έκκληση για τον «Εκατομμυριούχο»

Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση προχώρησε η σπουδαία ηθοποιός Μαρία Κωνσταντάρου στην εκπομπή «Buongiorno», περιγράφοντας με αφοπλιστική ειλικρίνεια τις οικονομικές δυσκολίες και τη μοναξιά που βιώνει σήμερα. Η ηθοποιός αποκάλυψε πως η σύνταξη των 785 ευρώ δεν επαρκεί για την επιβίωσή της, αναγκάζοντάς την να αποχωριστεί πολύτιμα κειμήλια.

Η απώλεια της περιουσίας και ο «πόνος καρδιάς»
Η Μαρία Κωνσταντάρου εξήγησε πως η οικονομική στενότητα την οδήγησε στην πώληση της οικογενειακής της περιουσίας, προκειμένου να μπορεί να καλύπτει τις καθημερινές της ανάγκες.

Τα αντικείμενα: Πούλησε αντίκες και πίνακες αξίας, ανάμεσα στους οποίους και έργα του Γιάννη Τσαρούχη.
Το συναίσθημα: Παραδέχτηκε πως για ορισμένα αντικείμενα ένιωσε «πόνο καρδιάς», ενώ πλέον η μόνη της χαρά είναι η θάλασσα, αφού τα ταξίδια και το θέατρο είναι οικονομικά απρόσιτα.
Η καθημερινότητα: «Τελειώνουν τα λεφτά και λες: Τώρα τι θα κάνω;», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται.

Η αναζήτηση ελπίδας στον «Εκατομμυριούχο»
Μέσα σε αυτή την κατάσταση, η ηθοποιός αποκάλυψε πως εδώ και τρία χρόνια υποβάλλει αιτήσεις για να συμμετάσχει στο τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει Εκατομμυριούχος», χωρίς όμως να λαμβάνει απάντηση.

Ο στόχος: Ελπίζει να κερδίσει ένα ποσό γύρω στις 5.000 ευρώ, το οποίο θα αποτελούσε σημαντική ανάσα για εκείνη.
Το παράπονο: Αναρωτιέται αν η ηλικία της ή η αναγνωρισιμότητά της αποτελούν εμπόδιο για την επιλογή της από την παραγωγή.

Η απάντηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου
Η δημόσια έκκληση της ηθοποιού δεν έμεινε αναπάντητη. Ο παρουσιαστής του παιχνιδιού, Γρηγόρης Αρναούτογλου, ενημερώθηκε για το θέμα και, σύμφωνα με πληροφορίες, εξέφρασε την επιθυμία να διευθετηθεί το ζήτημα, καθώς το παιχνίδι είναι ανοιχτό σε όλους και η παρουσία μιας τέτοιας προσωπικότητας θα ήταν τιμητική.

«Αυτή τη στιγμή δεν έχω λόγο ύπαρξης, πέρα απ’ το ότι περιμένω το καλοκαίρι, να πάω στη θάλασσα να κολυμπάω», δήλωσε η ηθοποιός, συγκινώντας το τηλεοπτικό κοινό.

