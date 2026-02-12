Συνεχίζεται η νοσηλεία του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιδιωτικό θεραπευτήριο του Πειραιά (Metropolitan), με τα νεότερα ρεπορτάζ να αναφέρουν πως η κατάστασή του παρουσιάζει βελτίωση, αν και παραμένει υπό στενή παρακολούθηση.

Τα Αίτια της Νοσηλείας και η Κατάσταση της Υγείας του

Ο δημοφιλής τραγουδιστής εισήχθη εσπευσμένα το βράδυ της Τρίτης (10/02) με υψηλό πυρετό (39-40) και έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα.

Διάγνωση: Σ ύμφωνα με τον δικηγόρο του, Χαράλαμπο Λυκούδη, πρόκειται για μια ιογενή λοίμωξη του γαστρεντερικού.



Πορεία: Η ανταπόκριση στη φαρμακευτική αγωγή είναι θετική, η ψυχολογία του καλλιτέχνη παραμένει υψηλή, ωστόσο οι γιατροί συνέστησαν έναν δεύτερο κύκλο εξετάσεων (ενδεχομένως και με μέθη) για να αποκλειστεί οποιοδήποτε άλλο ενδεχόμενο.



Εξιτήριο: Παρότι αρχικά αναμενόταν σήμερα, Πέμπτη (12/02), οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ίσως παραμείνει νοσηλευόμενος για ακόμη ένα 24ωρο.

Τα Μέτρα Ασφαλείας και το Security

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η είδηση για την παρουσία 24ωρης φύλαξης security έξω από το μονόκλινο δωμάτιο του τραγουδιστή.

Λόγος Ιδιωτικότητας: Η απόφαση ελήφθη από τη διοίκηση της κλινικής σε συνεννόηση με τον καλλιτέχνη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ηρεμία του και να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενόχληση από θαυμαστές ή άλλους ασθενείς.



Απομόνωση: Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έχει επικοινωνήσει με την οικογένειά του (γονείς και αδελφές) από τη στιγμή της εισαγωγής του, επιθυμώντας να διαχειριστεί την περιπέτεια αυτή με απόλυτη διακριτικότητα.

Επιπτώσεις στις Εμφανίσεις του

Λόγω της νοσηλείας, η αποψινή του εμφάνιση στο νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδά (Πέμπτη 12/02) αναμένεται να ακυρωθεί, καθώς προέχει η πλήρης ανάρρωσή του.

«Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό, αλλά απαιτείται προληπτικός έλεγχος», τόνισε το νομικό του περιβάλλον, καθησυχάζοντας το κοινό.

