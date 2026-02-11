Σε μια εκ βαθέων συζήτηση με την Αθηναΐδα Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα αργά», ο Χάρης Ρώμας μίλησε με ειλικρίνεια για την προσωπική του ζωή, τον έρωτα και την ταυτότητα του φύλου του. Ο δημοφιλής ηθοποιός και σεναριογράφος ξεκαθάρισε πως αρνείται να μπει σε «καλούπια» ή να υιοθετήσει ετικέτες που επιβάλλει η κοινή γνώμη.

Ο Χάρης Ρώμας τόνισε πως η ζωή του υπήρξε σύνθετη και πως έχει βιώσει τον έρωτα σε όλες του τις εκφάνσεις, χωρίς όμως να νιώθει την ανάγκη να απολογηθεί ή να πείσει κανέναν για τις επιλογές του.



Η ανδρική ταυτότητα και η αποδοχή

Ο ηθοποιός υπήρξε ιδιαίτερα σαφής όσον αφορά τη σχέση με τον εαυτό του και το φύλο του:

Η αποδοχή του φύλου: «Μου αρέσει το φύλο μου. Επιμένω στην ανδρική μου ταυτότητα. Μου αρέσει που είμαι άνδρας, μου αρέσει ό,τι διαθέτει ένας άντρας», δήλωσε χαρακτηριστικά.



«Μου αρέσει το φύλο μου. Επιμένω στην ανδρική μου ταυτότητα. Μου αρέσει που είμαι άνδρας, μου αρέσει ό,τι διαθέτει ένας άντρας», δήλωσε χαρακτηριστικά. Η ανατομία και ο αυτοσεβασμός: Εξήγησε πως η ικανοποίηση από την ανδρική του φύση δεν αφορά μόνο την έλξη προς τους άλλους, αλλά την αποδοχή της δικής του ανατομίας και ύπαρξης.



Εξήγησε πως η ικανοποίηση από την ανδρική του φύση δεν αφορά μόνο την έλξη προς τους άλλους, αλλά την αποδοχή της δικής του ανατομίας και ύπαρξης. Η πληρότητα: Κατέληξε λέγοντας πως νιώθει πλήρης και δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα με την ερωτική του ζωή.

«Όχι» στις κοινωνικές ετικέτες

Σχετικά με την ανάγκη του κόσμου να κατηγοριοποιεί τους δημόσιους ανθρώπους, ο κ. Ρώμας ήταν αφοπλιστικός:

«Ο κόσμος θέλει να του πεις "πες μου, ρε παιδί μου, να σε συμπαθώ ή να σε αντιπαθώ;". Εγώ δεν θέλω να κάνω το χατίρι κανενός. Δεν θέλω να βάλω μόνος μου την ετικέτα κανενός.»

Ο Χάρης Ρώμας υπογράμμισε πως οι επιλογές του δεν έγιναν ποτέ με την αγωνία να αποφύγει την κοινωνική κατακραυγή («για να φάω λιγότερο ξύλο», όπως είπε χαρακτηριστικά), αλλά πάντα με οδηγό τον αληθινό έρωτα.

