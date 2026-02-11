Αντζελίνα Τζολί: «Τα σημάδια μου είναι η απόδειξη ότι επέλεξα τη ζωή» – Το δυνατό μήνυμα της ηθοποιού

Δεκατρία χρόνια μετά την προληπτική διπλή μαστεκτομή που συγκλόνισε την παγκόσμια κοινή γνώμη το 2013, η Αντζελίνα Τζολί μιλά με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη σχέση με το σώμα της και τις ουλές που φέρει. Σε μια σπάνια εξομολόγηση στο γαλλικό μέσο «French Inter», με αφορμή τη νέα της ταινία «Couture», η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εξηγεί γιατί όχι μόνο δεν κρύβει, αλλά «αγαπά» τα σημάδια της.

Η απόφασή της να υποβληθεί στη συγκεκριμένη επέμβαση ήρθε μετά από παρότρυνση των γιατρών της, καθώς έφερε το γονίδιο που αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο καρκίνου, της νόσου που της στέρησε τη μητέρα της σε ηλικία μόλις 56 ετών.



«Τα σημάδια είναι επιλογή»

Για την Τζολί, η έννοια της αψεγάδιαστης ομορφιάς είναι κενή περιεχομένου. Όπως υπογράμμισε στη συνέντευξή της:

Η κινητήριος δύναμη: «Στόχος μου ήταν να κάνω ό,τι μπορούσα για να μείνω εδώ, όσο περισσότερο γίνεται για χάρη των παιδιών μου».



«Στόχος μου ήταν να κάνω ό,τι μπορούσα για να μείνω εδώ, όσο περισσότερο γίνεται για χάρη των παιδιών μου». Η αποδοχή: «Δεν με ελκύει μια εξιδανικευμένη εικόνα ζωής χωρίς σημάδια. Τα σημάδια μου είναι αποτέλεσμα μιας επιλογής που έκανα».



«Δεν με ελκύει μια εξιδανικευμένη εικόνα ζωής χωρίς σημάδια. Τα σημάδια μου είναι αποτέλεσμα μιας επιλογής που έκανα». Η ευγνωμοσύνη: Δηλώνει τυχερή που είχε τη δυνατότητα να δράσει προληπτικά, έχοντας νιώσει το κενό της απώλειας της δικής της μητέρας, η οποία δεν πρόλαβε να γνωρίσει τα εγγόνια της.

Ένα μήνυμα για μια «γεμάτη ζωή»

Η ηθοποιός επέκτεινε το μήνυμά της πέρα από το ιατρικό σκέλος, μιλώντας για την ίδια την ουσία της ανθρώπινης εμπειρίας. Κατά την ίδια, τα σημάδια —σωματικά ή ψυχικά— είναι τα παράσημα μιας ζωής που βιώθηκε στο έπακρο.

«Αν φτάσεις στο τέλος της ζωής σου χωρίς να έχεις κάνει λάθη, χωρίς να έχεις δημιουργήσει χάος, χωρίς να έχεις σημάδια, τότε δεν έχεις ζήσει μια αρκετά γεμάτη ζωή».

Η στάση της Αντζελίνα Τζολί συνεχίζει να αποτελεί φάρο δύναμης για εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως, απομυθοποιώντας τον φόβο γύρω από τις προληπτικές επεμβάσεις και επαναπροσδιορίζοντας τα πρότυπα της γυναικείας ομορφιάς και αυτοδιάθεσης.

Διαβάστε ακόμα: Ένταση με τον Πέτρο Φιλιππίδη: Η αιχμηρή απάντηση σε δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια θεατρικής εξόδου