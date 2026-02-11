Νέα τροπή παίρνει η πολύκροτη υπόθεση της κληρονομιάς του αείμνηστου Νίκου Σεργιανόπουλου, καθώς η διαθήκη του ετεροθαλούς αδελφού του, Μιχάλη Δαρδανελιώτη, κρίθηκε πλαστή από ανεξάρτητη δικαστική γραφολόγο. Η αποκάλυψη αυτή έρχεται να ταράξει τα νερά γύρω από τη διαχείριση της τεράστιας περιουσίας του ηθοποιού, η οποία μετά τη δολοφονία του είχε μοιραστεί στους στενούς του συγγενείς.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο Σοφία Βλαχιώτη, η οποία μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, η γραφολογική εξέταση που διατάχθηκε με εισαγγελική παραγγελία έδειξε ότι η υπογραφή στη διαθήκη δεν ανήκει στον αποθανόντα αδελφό του ηθοποιού.

Το παρασκήνιο της κληρονομιάς και η ΜΚΟ

Μετά τον θάνατο του Σεργιανόπουλου, ο Μιχάλης Δαρδανελιώτης κληρονόμησε μέρος της περιουσίας (ακίνητα σε Παγκράτι, Δράμα, πνευματικά δικαιώματα κ.α.). Ωστόσο, μετά τον θάνατο και του ίδιου, εμφανίστηκε μια διαθήκη που όριζε ως κληρονόμο μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ), την οποία είχε ιδρύσει ο ίδιος.

Δέσμευση περιουσίας: Η Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων έχει ήδη δεσμεύσει τα υπάρχοντα στοιχεία, καθώς υπάρχουν υπόνοιες για κατάχρηση 800.000 ευρώ από τη συγκεκριμένη οργάνωση.

Εκποίηση ακινήτων: Στην περιουσία περιλαμβάνονταν εμβληματικά ακίνητα, όπως ένας πύργος στην Καστέλα (ο οποίος έχει ήδη πωληθεί) και ένα σπίτι στον Κεραμεικό με θέα την Ακρόπολη.

Προστασία μελλοντικών θυμάτων

Όπως τόνισε η κ. Βλαχιώτη, στόχος του εντολέα της δεν είναι μόνο η διεκδίκηση της περιουσίας, αλλά και η προστασία άλλων πολιτών. Υπάρχουν αναφορές για παρόμοιο περιστατικό με μια 92χρονη, η οποία φέρεται να είχε αφήσει επίσης μεγάλη ακίνητη περιουσία στην ίδια ΜΚΟ. Πλέον, δρομολογούνται νομικές διαδικασίες για την ακύρωση των μεταβιβάσεων και την αποκατάσταση της κληρονομικής τάξης.

Διαβάστε ακόμα: Η συγκλονιστική εξομολόγηση των αδελφών Ράντη: «Μας σήκωναν από τον αυχένα, ήταν αισθητικός ακρωτηριασμός»