Μια συγκλονιστική και βαθιά ανθρώπινη εξομολόγηση έκαναν οι αδελφές Αγάθη και Βαλεντίνη Ράντη στην εκπομπή «Το Πρωινό», μιλώντας για τη γενναία απόφαση να υποβληθούν ταυτόχρονα σε προληπτική διπλή μαστεκτομή. Οι δύο δημοσιογράφοι, που είναι μονοζυγωτικές δίδυμες και μοιράζονται το ίδιο DNA, βρέθηκαν αντιμέτωπες με μια προκαρκινική κατάσταση που καθιστούσε το χειρουργείο μονόδρομο για την επιβίωσή τους.

Η απόφαση και το «διπλό» χειρουργείο

Όπως εξήγησαν, η παρακολούθηση κάθε έξι μήνες ήταν μια ψυχοφθόρος διαδικασία που δεν ήθελαν να βιώνουν, γνωρίζοντας πως η κατάσταση κάποια στιγμή θα εξελιχθεί.

Ταυτόχρονη επέμβαση: Οι γιατροί δέχτηκαν να τις χειρουργήσουν την ίδια μέρα, με την κάθε επέμβαση να διαρκεί περίπου 5,5 ώρες.

Οι γιατροί δέχτηκαν να τις χειρουργήσουν την ίδια μέρα, με την κάθε επέμβαση να διαρκεί περίπου 5,5 ώρες. Η στιγμή του αποχαιρετισμού: Η Βαλεντίνη περιέγραψε με δάκρυα στα μάτια τη στιγμή που χάιδεψε το τζάμι βλέποντας την αδελφή της να βγαίνει από το χειρουργείο, λίγο πριν μπει η ίδια.



Η Βαλεντίνη περιέγραψε με δάκρυα στα μάτια τη στιγμή που χάιδεψε το τζάμι βλέποντας την αδελφή της να βγαίνει από το χειρουργείο, λίγο πριν μπει η ίδια. Ο φύλακας άγγελος: Ιδιαίτερη αναφορά έκαναν στη μητέρα τους, η οποία στάθηκε βράχος δίπλα τους, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εγώ θα έχω τα φτερά μου από πάνω σας».

Η δύσκολη αποκατάσταση και ο «αισθητικός ακρωτηριασμός»

Οι αδελφές Ράντη δεν δίστασαν να μιλήσουν με ειλικρίνεια για το σκληρό πρόσωπο της ανάρρωσης:

Η σωματική αδυναμία: «Δεν μπορούσαμε να σηκωθούμε, μας σήκωναν από τον αυχένα», ανέφεραν, περιγράφοντας τις πρώτες δέκα μέρες με τις παροχετεύσεις και τους πόνους.

Η ψυχολογική μάχη: Χαρακτήρισαν την επέμβαση «αισθητικό ακρωτηριασμό», παραδεχόμενες πως για 15 ημέρες δεν μπορούσαν να αντικρίσουν την εικόνα τους στον καθρέφτη.

Ο νέος εαυτός: «Συστήνεσαι ξανά με τον εαυτό σου», δήλωσαν, τονίζοντας πως πλέον υπάρχει η ζωή πριν και μετά το χειρουργείο.

Παρά τον φόβο και το κλάμα των πρώτων ημερών, οι δύο γυναίκες έστειλαν ένα μήνυμα δύναμης, επιλέγοντας την πρόληψη απέναντι στον φόβο της αρρώστιας.

