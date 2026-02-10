Ένταση με τον Πέτρο Φιλιππίδη: Η αιχμηρή απάντηση σε δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια θεατρικής εξόδου

Μια απρόσμενη και έντονη αντίδραση είχε ο Πέτρος Φιλιππίδης κατά τη διάρκεια πρόσφατης βραδινής του εξόδου, όταν ήρθε αντιμέτωπος με τις κάμερες και τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Ο ηθοποιός, ο οποίος τον τελευταίο καιρό κάνει επιλεκτικές δημόσιες εμφανίσεις, φαίνεται πως δεν δέχτηκε με ιδιαίτερη ψυχραιμία την προσέγγιση των ΜΜΕ.

Το περιστατικό στο θέατρο Ακροπόλ
Ο Πέτρος Φιλιππίδης βρέθηκε στο θέατρο Ακροπόλ για να παρακολουθήσει την παράσταση «Hotel Amour». Κατά την είσοδό του, δημοσιογράφος της εκπομπής «Breakfast @ Star» τον πλησίασε για να του απευθύνει ερωτήσεις σχετικά με την τρέχουσα κατάστασή του.

  • Η αντίδραση: Ο ηθοποιός αντέδρασε ακαριαία και με εμφανή εκνευρισμό, ρωτώντας τον δημοσιογράφο: «Είσαι καλά παιδί μου;».
  • Η στάση του: Παρά τις προσπάθειες για περαιτέρω δηλώσεις, ο ηθοποιός απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε άλλη απάντηση, συνεχίζοντας την πορεία του προς το εσωτερικό του θεάτρου.

Η δικαστική αναμονή και το μέλλον
Η εμφάνιση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο για τον Πέτρο Φιλιππίδη, καθώς:

  1. Ραντεβού στον Άρειο Πάγο: Την 1η Απριλίου 2026, αναμένεται να συζητηθεί η αίτηση αναίρεσης που έχει καταθέσει κατά της καταδικαστικής απόφασης για τις δύο απόπειρες βιασμού.
  2. Επιστροφή στη σκηνή: Σύμφωνα με το περιβάλλον του και τον δικηγόρο του, ο ηθοποιός προετοιμάζει μεθοδικά την επαγγελματική του επιστροφή στο θέατρο, γεγονός που εξηγεί και την πυκνότερη παρουσία του σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις το τελευταίο διάστημα.

