Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 90 ετών άφησε η αγαπημένη ηθοποιός Μάγδα Λέκκα, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, αποχαιρετώντας μια γυναίκα που υπηρέτησε την τέχνη με αμείωτο πάθος μέχρι το τέλος της ζωής της.

Μια ζωή αφιερωμένη στο θέατρο και τους συναδέλφους της

Η Μάγδα Λέκκα υπήρξε μια πολυσχιδής προσωπικότητα, αφήνοντας το στίγμα της σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση μέσα από χαρακτηριστικούς ρόλους. Πέρα από την υποκριτική, η προσφορά της ήταν ανεκτίμητη και στον συνδικαλιστικό τομέα:

Πρόεδρος της ΕΣΗ: Υπηρέτησε ως η ακάματη πρόεδρος της Ένωσης Συνταξιούχων Ηθοποιών, δουλεύοντας καθημερινά για να εξυπηρετεί τους συναδέλφους της.



Υπηρέτησε ως η ακάματη πρόεδρος της Ένωσης Συνταξιούχων Ηθοποιών, δουλεύοντας καθημερινά για να εξυπηρετεί τους συναδέλφους της. Μια καλλιτεχνική οικογένεια: Ήταν σύζυγος του ηθοποιού Γιώργου Ζαϊφίδη και μητέρα του επίσης ηθοποιού Βασίλη Ζαϊφίδη.



Ήταν σύζυγος του ηθοποιού Γιώργου Ζαϊφίδη και μητέρα του επίσης ηθοποιού Βασίλη Ζαϊφίδη. Πρότυπο ενέργειας: Παρά τα 90 της χρόνια, παρέμενε ενεργή, παρακολουθούσε συνεχώς νέες θεατρικές παραστάσεις και στήριζε έμπρακτα τους νέους ηθοποιούς.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας στην ανάρτησή του την περιέγραψε ως έναν από τους πιο πρόσχαρους και θετικούς ανθρώπους που γνώρισε, τονίζοντας την ευγένειά της και την αγάπη που έδειχνε ακόμη και για τα περιστέρια έξω από το γραφείο της, τα οποία φρόντιζε καθημερινά.

Διαβάστε ακόμα: Ένταση με τον Πέτρο Φιλιππίδη: Η αιχμηρή απάντηση σε δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια θεατρικής εξόδου