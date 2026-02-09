Καταδίκη ηθοποιού για βιασμό και δύο απόπειρες: Ξέσπασαν σε κλάματα οι καταγγέλλουσες

Με οριακή πλειοψηφία (4-3), το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 43χρονο ηθοποιό για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού σε βάρος δύο νεαρών γυναικών, πράξεις που τελέστηκαν το 2012 και το 2013. Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 4 ετών, η οποία όμως έχει ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι την έφεση, με τον μοναδικό περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Τα βασικά σημεία της απόφασης:

Η ετυμηγορία: Παρά την απαλλακτική πρόταση της εισαγγελέως, η οποία εξέφρασε αμφιβολίες για την αξιοπιστία των μαρτύρων και τις αντιφάσεις στις καταγγελίες, η πλειοψηφία του δικαστηρίου οδηγήθηκε σε καταδικαστική κρίση.

Τα ελαφρυντικά: Το δικαστήριο αναγνώρισε στον ηθοποιό το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, ενώ απέρριψε ομόφωνα το ελαφρυντικό του σύννομου βίου.

Η αντίδραση του ηθοποιού: Στην απολογία του, ο 43χρονος αρνήθηκε τα πάντα, κάνοντας λόγο για «εργαλειοποίηση του #metoo» και υποστηρίζοντας πως οι δύο γυναίκες (η μία εκ των οποίων είναι αδελφή πασίγνωστης ηθοποιού) τον κατήγγειλαν επειδή «ήθελαν τη λάμψη».

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο δικαστήριο: Το άκουσμα της ενοχής προκάλεσε λυγμούς από την πλευρά των θυμάτων, που ένιωσαν δικαιωμένες μετά από χρόνια. Την ίδια στιγμή, σε κλάματα ξέσπασε και η σύζυγος του ηθοποιού, η οποία τον στήριξε καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης, ενώ ο ίδιος ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως η υπόθεση αυτή κατέστρεψε την καριέρα, την οικονομική του κατάσταση και την υγεία των γονιών του.

Διαβάστε ακόμα: Δικαστικό θρίλερ για τον Μαζωνάκη: Η κατάθεση του μάρτυρα «κλειδί» για τις ανήθικες προτάσεις και τα ναρκωτικά