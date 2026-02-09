Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα και γνώριμη φυσιογνωμία των διεθνών κύκλων, μίλησε στην κάμερα του «Πρωινού» του ΑΝΤ1, επιβεβαιώνοντας πως θα είναι η κουμπάρα στον επερχόμενο γάμο του δημοφιλή τραγουδιστή και της συντρόφου του.

Το χρονικό της αποκάλυψης:

Η επιβεβαίωση: «Είναι τιμή και ευλογία, είναι υπέροχοι άνθρωποι και πραγματικά το περιμένω με ανυπομονησία», δήλωσε η Γκιλφόιλ, τονίζοντας πως νιώθει το ζευγάρι σαν δική της οικογένεια.



Το μυστήριο της εγκυμοσύνης : Η δήλωση αυτή της Γκιλφόιλ δεν έμεινε ασχολίαστη από τον Γιώργο Λιάγκα. Ο παρουσιαστής άφησε να εννοηθεί πως ο ενθουσιασμός της ίσως αποτελεί μια έμμεση επιβεβαίωση των φημών που θέλουν την Αλεξάνδρα Νίκα να διανύει τη δεύτερη εγκυμοσύνη της.



Η Μελάνια Τραμπ: Η Γκιλφόιλ ρωτήθηκε και για την ταινία «Melania», η οποία παρουσιάστηκε στην Αθήνα, χαρακτηρίζοντας τη Μελάνια Τραμπ ως την «πιο καταπληκτική Πρώτη Κυρία που είχε ποτέ η χώρα μας».

Η σύνδεση που ξαφνιάζει: Η σχέση της οικογένειας Νίκα με την ελίτ των ΗΠΑ δεν είναι καινούργια, όμως η επισημοποίηση της κουμπαριάς με μια προσωπικότητα όπως η Γκιλφόιλ προσδίδει στον γάμο έναν αέρα «διεθνούς γεγονότος» που θα απασχολήσει έντονα τα φώτα της δημοσιότητας.

