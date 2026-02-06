Αλέξανδρος Παρθένης: Η βουτιά που παραλίγο να του κοστίσει την κίνηση – Η παράλυση και το ρίσκο στον αυχένα

Μια στιγμή ανεμελιάς στις καλοκαιρινές διακοπές μετατράπηκε σε έναν πολυετή εφιάλτη για τον Αλέξανδρο Παρθένη. Ο γνωστός ηθοποιός και μοντέλο αποκάλυψε τις λεπτομέρειες μιας σοβαρής περιπέτειας υγείας που ξεκίνησε από μια «βλακεία», όπως τη χαρακτήρισε ο ίδιος, και κατέληξε σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο χειρουργείο στη σπονδυλική στήλη.

Το χρονικό της βλάβης
Όλα ξεκίνησαν από ένα άλμα από μεγάλο ύψος στη θάλασσα. Η πρόσκρουση προκάλεσε δισκοκήλη στον πέμπτο και έκτο αυχενικό σπόνδυλο (C5-C6). Αν και το πρόβλημα στην αρχή ήταν περιοδικό, με τον πόνο να έρχεται και να φεύγει, το 2009 η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο.

Η στιγμή της παράλυσης
Η κρίση που υπέστη ήταν σοκαριστική, καθώς τμήμα της κήλης έσπασε και εισχώρησε στο κανάλι της σπονδυλικής στήλης, πιέζοντας άμεσα τα νεύρα.

«Μου είχε ακινητοποιήσει όλη την αριστερή πλευρά», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός, περιγράφοντας την απόλυτη απώλεια ελέγχου του σώματός του.

Το χειρουργείο «υψηλού κινδύνου»
Η επέμβαση στον αυχένα διήρκεσε πολλές ώρες και θεωρήθηκε ιδιαίτερα λεπτή λόγω της θέσης της. Παρά την επικινδυνότητα, ο Αλέξανδρος Παρθένης κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία του χάρη στην εμπιστοσύνη προς τον γιατρό του.

«Είχε μεγάλη επικινδυνότητα γιατί είχε να κάνει με τον αυχένα μου», σημείωσε, εξηγώντας πως η προγραμματισμένη φύση του χειρουργείου (σε αντίθεση με ένα έκτακτο τραύμα από τροχαίο) του έδωσε την απαραίτητη σιγουριά για να μπει στο χειρουργείο. Ευτυχώς, η επέμβαση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, επιτρέποντάς του να ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις του.

