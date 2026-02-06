Η νυχτερινή Ελλάδα αποχαιρετά έναν από τους τελευταίους μεγάλους «μαγαζοπαίκτες». Ο Λάκης Ραπτάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, προδομένος από την καρδιά του στο σπίτι του στη Γλυφάδα, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά 47 εμβληματικών μαγαζιών που καθόρισαν τη διασκέδαση από τη δεκαετία του '70 μέχρι σήμερα.

Ο άνθρωπος που «ανατίναξε» τη διασκέδαση

Ξεκινώντας από ένα υπόγειο στην Ικτίνου της Θεσσαλονίκης το 1972, ο Ραπτάκης ίδρυσε την πρώτη ντίσκο της πόλης, έχοντας ως έμπνευση τα ταξίδια του στο Λονδίνο. Η πορεία του ήταν καταιγιστική:

Θεσσαλονίκη: Δημιούργησε τα θρυλικά Tiffany’s και Disco 51, μεταφέροντας την ατμόσφαιρα του "Studio 54" στην Προξένου Κορομηλά.

Αθήνα: Με την κάθοδό του στην πρωτεύουσα το 1988, ίδρυσε μαγαζιά-σταθμούς όπως το Prive, το Loft, τις Χάντρες, την Αίγλη και το Ακρωτήρι.

Ήταν ο άνθρωπος που επέβαλε το «πριβέ» στην Ελλάδα, δημιουργώντας χώρους όπου οι διάσημοι μπορούσαν να φαίνονται αλλά να μην προσεγγίζονται, εκτοξεύοντας το lifestyle της εποχής.

Η Σάρον Στόουν και το ρεκόρ Γκίνες

Ο Ραπτάκης δεν ήταν απλώς ένας επιχειρηματίας, αλλά ένας οραματιστής που έφερνε το Χόλιγουντ στην Αθήνα. Χαρακτηριστική παραμένει η ιστορία με τη Σάρον Στόουν στο «Ακρωτήρι», για την οποία ο ίδιος θυμόταν με χιούμορ: «Είχε μανία με τις γραβάτες και όποιος φορούσε μία, την έπαιρνε. Ήταν μια τρέλα». Με 47 μαγαζιά στο ενεργητικό του, ο ίδιος δήλωνε χαμογελώντας πως «είναι για ρεκόρ Γκίνες».

Ο κεραυνοβόλος έρωτας με τη Βάνα Μπάρμπα

Η προσωπική του ζωή ήταν εξίσου θυελλώδης με την επαγγελματική. Ο δεσμός του με τη Βάνα Μπάρμπα στα τέλη των '90s υπήρξε το απόλυτο θέμα συζήτησης. Αν και η σχέση τους πέρασε από δικαστικές διαμάχες, οικονομικές διενέξεις 50 εκατομμυρίων δραχμών και σκηνές ζηλοτυπίας, ο χρόνος αποδείχθηκε ο καλύτερος γιατρός. Τα τελευταία χρόνια οι δυο τους είχαν αποκαταστήσει πλήρως τις σχέσεις τους, παραμένοντας αχώριστοι φίλοι μέχρι το τέλος.

Διαβάστε ακόμα: Στο νοσοκομείο ο Κώστας Σόμμερ: Το μήνυμα μέσα από το δωμάτιο νοσηλείας