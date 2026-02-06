Κώστας Μακέδος: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για τη μάχη με την παχυσαρκία – «Είμαι καθηλωμένος εδώ και μήνες»

Ο αγαπημένος ηθοποιός Κώστας Μακέδος, που ταυτίστηκε με τη χρυσή εποχή της βιντεοκασέτας και χάρισε άφθονο γέλιο στο πλευρό ιερών τεράτων όπως ο Μουστάκας και ο Φωτόπουλος, επιστρέφει στην τηλεόραση, αυτή τη φορά για να δώσει ένα μάθημα ζωής. Μέσα από την εκπομπή «Πρωταγωνιστές» με τον Σταύρο Θεοδωράκη, ο ηθοποιός ανοίγει την καρδιά του για τη δύσκολη μάχη που δίνει με την παχυσαρκία.

Καθηλωμένος σε μια καρέκλα

Η είδηση που προκαλεί συγκίνηση είναι ότι ο Κώστας Μακέδος βρίσκεται εδώ και μήνες καθηλωμένος σε μια καρέκλα, καθώς το βάρος του έχει καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη την κίνησή του. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο ηθοποιός βιώνει τη δική του δοκιμασία, την οποία αποφάσισε να μοιραστεί με το κοινό για να ευαισθητοποιήσει γύρω από το θέμα της παχυσαρκίας.

Η εκπομπή-αφιέρωμα στον Alpha

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Alpha, η εκπομπή της προσεχούς Πέμπτης θα είναι αφιερωμένη στην παχυσαρκία και στα νέα ενέσιμα φάρμακα που υπόσχονται λύσεις, με τον Κώστα Μακέδο να αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο.

«Σε μια εκπομπή για την παχυσαρκία επιβάλλεται να έχει ξανά τον ρόλο του πρωταγωνιστή», αναφέρει χαρακτηριστικά το κανάλι, δίνοντας μια πρόγευση για τη συνέχεια που αναμένεται να καθηλώσει τους τηλεθεατές.

Η επιστροφή του Κώστα Μακέδου στους δέκτες μας, αν και κάτω από αυτές τις συνθήκες, αποτελεί μια υπενθύμιση της δύναμης της ανθρώπινης θέλησης και της σημασίας της δημόσιας συζήτησης για θέματα υγείας που απασχολούν μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

