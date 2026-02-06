Δικαστικό θρίλερ για τον Μαζωνάκη: Η κατάθεση του μάρτυρα «κλειδί» για τις ανήθικες προτάσεις και τα ναρκωτικά

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η δικαστική κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Γιώργο Μαζωνάκη και τον νεαρό τραγουδιστή Στέφανο Παπαδόπουλο. Σήμερα, ένας μάρτυρας που χαρακτηρίζεται «πρόσωπο-κλειδί» αναμένεται να περάσει το κατώφλι του δικαστικού λειτουργού, καταθέτοντας στοιχεία που μπορεί να κρίνουν την πορεία της υπόθεσης.

Ο αυτόπτης μάρτυρας που έσπασε τη σιωπή του
Πρόκειται για έναν στενό φίλο του Στέφανου Παπαδόπουλου, ο οποίος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Buongiorno», βρισκόταν μαζί του στο καμαρίνι του Γιώργου Μαζωνάκη τη μοιραία στιγμή. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος εμφανίζεται ως αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας των όσων καταγγέλλονται, ενισχύοντας τους ισχυρισμούς του νεαρού τραγουδιστή για:

  • Ασελγείς χειρονομίες και ανήθικες προτάσεις σε επαγγελματικό χώρο.
  • Προτροπή σε χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Γιατί δεν είχε συμπεριληφθεί στην αρχική μήνυση;
Το ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι ο εν λόγω μάρτυρας δεν αναφερόταν στην αρχική μήνυση που κατατέθηκε. Όπως αποκαλύφθηκε, ο ίδιος επιθυμούσε αρχικά να κρατήσει αποστάσεις από τη δημοσιότητα και τη δικαστική διαμάχη, φοβούμενος ενδεχομένως τις επιπτώσεις. Ωστόσο, η απόφασή του να καταθέσει τώρα αλλάζει τα δεδομένα, καθώς η μαρτυρία του θεωρείται κομβική για την επιβεβαίωση ή μη των καταγγελιών.

Η πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένει την ολοκλήρωση της κατάθεσης, με την υπόθεση να προκαλεί τεράστιο ενδιαφέρον στον καλλιτεχνικό κόσμο, καθώς οι κατηγορίες αφορούν βαρύτατα αδικήματα σε εργασιακό περιβάλλον.

