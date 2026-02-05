Οικογενειακή συγκίνηση στην Κέρκυρα: Ο Σάκης Ρουβάς χειροκρότησε τον πατέρα του στην επιστροφή του στο θέατρο

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 20 άτομα
Οικογενειακή συγκίνηση στην Κέρκυρα: Ο Σάκης Ρουβάς χειροκρότησε τον πατέρα του στην επιστροφή του στο θέατρο

Μια ιδιαίτερη και γεμάτη συναίσθημα στιγμή έζησε η οικογένεια Ρουβά στην Κέρκυρα. Ο Κωνσταντίνος Ρουβάς, πατέρας του κορυφαίου Έλληνα σταρ, επέστρεψε στο θεατρικό σανίδι μετά από δέκα χρόνια απουσίας, συμμετέχοντας στην παράσταση του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας, «Η Μαγική μας πόλη».

Στην πρώτη σειρά των θεατών βρέθηκε ο Σάκης Ρουβάς μαζί με τα παιδιά του, για να τιμήσουν και να χειροκροτήσουν τον παππού Κωνσταντίνο στον ρόλο του ταχυδρόμου. Ο Κωνσταντίνος Ρουβάς, ο οποίος έχει μια μακρά διαδρομή στην υποκριτική με σημαντικές διακρίσεις στο παρελθόν, δήλωσε συγκινημένος:

«Ήταν πάρα πολύ ωραία παράσταση. Στην πρεμιέρα ήρθαν να με δουν όλοι, και τα εγγόνια και οι γιοι μου. Είμαι περήφανος για αυτούς και θα τους αγαπάω όσο δεν πάει άλλο», ανέφερε μιλώντας στην κάμερα.

Η επιστροφή αυτή θύμισε σε όλους το ταλέντο που κυλάει στις φλέβες της οικογένειας, με τον Σάκη να δείχνει για ακόμα μια φορά τη βαθιά του αγάπη για τις ρίζες του και τον πατέρα του.

Διαβάστε ακόμα: «Δεν είμαι περήφανη»: Το ξέσπασμα της μητέρας της Ναταλίας Λιονάκη για την κόρη της που έγινε μοναχή

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Εκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Η αφρικανική σκόνη σκεπάζει την Ελλάδα – Τι ώρα φτάνουν οι λασποβροχές στην Αττική
Ο Καιρός

Εκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Η αφρικανική σκόνη σκεπάζει την Ελλάδα – Τι ώρα φτάνουν οι λασποβροχές στην Αττική

Συνελήφθη η δασκάλα γιόγκα που τίναζε στον αέρα αυτοκίνητα φίλων και συγγενών στην Κηφισιά
Κοινωνία

Συνελήφθη η δασκάλα γιόγκα που τίναζε στον αέρα αυτοκίνητα φίλων και συγγενών στην Κηφισιά

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-1: Ο Γιακουμάκης «πάγωσε» τη Λεωφόρο – Αγκαλιά με τον τελικό ο Δικέφαλος
Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-1: Ο Γιακουμάκης «πάγωσε» τη Λεωφόρο – Αγκαλιά με τον τελικό ο Δικέφαλος

Τσουχτερή βόλτα στη Θεσσαλονίκη: 11 πρόστιμα των 300€ για σκύλους χωρίς λουρί – Ποιοι έφαγαν 1.000άρα
Κοινωνία

Τσουχτερή βόλτα στη Θεσσαλονίκη: 11 πρόστιμα των 300€ για σκύλους χωρίς λουρί – Ποιοι έφαγαν 1.000άρα

«Παντρέψου με»: Οι σοκαριστικοί διάλογοι της Σάρα Φέργκιουσον με τον Έπσταϊν – Το «βασιλικό» δίκτυο του σεξ και της διαφθοράς
Κόσμος

«Παντρέψου με»: Οι σοκαριστικοί διάλογοι της Σάρα Φέργκιουσον με τον Έπσταϊν – Το «βασιλικό» δίκτυο του σεξ και της διαφθοράς