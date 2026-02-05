Μια ιδιαίτερη και γεμάτη συναίσθημα στιγμή έζησε η οικογένεια Ρουβά στην Κέρκυρα. Ο Κωνσταντίνος Ρουβάς, πατέρας του κορυφαίου Έλληνα σταρ, επέστρεψε στο θεατρικό σανίδι μετά από δέκα χρόνια απουσίας, συμμετέχοντας στην παράσταση του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας, «Η Μαγική μας πόλη».

Στην πρώτη σειρά των θεατών βρέθηκε ο Σάκης Ρουβάς μαζί με τα παιδιά του, για να τιμήσουν και να χειροκροτήσουν τον παππού Κωνσταντίνο στον ρόλο του ταχυδρόμου. Ο Κωνσταντίνος Ρουβάς, ο οποίος έχει μια μακρά διαδρομή στην υποκριτική με σημαντικές διακρίσεις στο παρελθόν, δήλωσε συγκινημένος:

«Ήταν πάρα πολύ ωραία παράσταση. Στην πρεμιέρα ήρθαν να με δουν όλοι, και τα εγγόνια και οι γιοι μου. Είμαι περήφανος για αυτούς και θα τους αγαπάω όσο δεν πάει άλλο», ανέφερε μιλώντας στην κάμερα.

Η επιστροφή αυτή θύμισε σε όλους το ταλέντο που κυλάει στις φλέβες της οικογένειας, με τον Σάκη να δείχνει για ακόμα μια φορά τη βαθιά του αγάπη για τις ρίζες του και τον πατέρα του.

