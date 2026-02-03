Η απόφαση της Ναταλίας Λιονάκη να εγκαταλείψει τα φώτα της δημοσιότητας και την υποκριτική για να ακολουθήσει τον μοναχισμό παραμένει μία από τις πιο πολυσυζητημένες ιστορίες στην Ελλάδα. Σήμερα, η μητέρα της, σε μια σπάνια και καθηλωτική εξομολόγηση στην εκπομπή «Το ’χουμε» του ΣΚΑΪ, ανοίγει την καρδιά της και αποκαλύπτει την πικρία που νιώθει για την επιλογή της κόρης της.

«Με κορόιδευε τρία χρόνια»

Η μητέρα της πρώην ηθοποιού περιέγραψε με τρεμάμενη φωνή τη στιγμή που έμαθε τα νέα. Δεν υπήρξε διάλογος, παρά μόνο μια ανακοίνωση.

Το τηλεφώνημα: « Με πήρε παραμονή Χριστουγέννων και αντί για χρόνια πολλά, μου είπε ότι θα γίνει καλόγρια».



Με πήρε παραμονή Χριστουγέννων και αντί για χρόνια πολλά, μου είπε ότι θα γίνει καλόγρια». Η άρνηση: Η ίδια υποστηρίζει πως η κόρη της απέφευγε την αλήθεια για καιρό. «Εκείνη το αρνιόταν και με είχε εκνευρίσει πάρα πολύ αυτό. Με κορόιδευε τρία χρόνια και ξαφνικά μου είπε "άντε γεια"».

Η αμφιβολία για την «αγκαλιά»

Η πιο φορτισμένη στιγμή της συνέντευξης ήταν όταν ρωτήθηκε αν θα δεχόταν πίσω την κόρη της. Η απάντησή της σοκάρει, καθώς δείχνει το βαθύ χάσμα που έχει δημιουργηθεί:

«Δεν ξέρω αν η αγκαλιά μου είναι ανοιχτή. Ανάλογα τι θα δω μπροστά μου. Θα δω την κόρη μου ή κάτι άλλο; Δεν είμαι περήφανη γι' αυτό που κάνει. Νομίζω πως δεν ήταν δική της επιλογή».

Η δράση στην Αφρική και το παράπονο

Η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη σχολίασε καυστικά και την απόφαση της κόρης της να προσφέρει έργο στην Κένυα, διερωτώμενη γιατί δεν επέλεξε να βοηθήσει ανθρώπους στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι η ίδια ήταν πάντα στο πλευρό της —όπως λέει— μέχρι να τελειώσει το Πανεπιστήμιο, νιώθει πλέον ξένη προς τη νέα πραγματικότητα της κόρης της.

