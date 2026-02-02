Στο νοσοκομείο ο Κώστας Σόμμερ: Το μήνυμα μέσα από το δωμάτιο νοσηλείας

Ανησυχία προκάλεσε στους διαδικτυακούς του φίλους ο Κώστας Σόμμερ, καθώς το μεσημέρι της Δευτέρας (2/2) δημοσίευσε μια φωτογραφία που τον δείχνει να νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Ο γνωστός ηθοποιός και επιχειρηματίας επέλεξε να μοιραστεί το γεγονός μέσα από το προφίλ του στο Instagram, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα στους ακολούθους του.

«Φιλοξενούμαι εδώ και λίγες ημέρες»

Αν και ο Κώστας Σόμμερ δεν προχώρησε σε λεπτομέρειες σχετικά με το πρόβλημα υγείας που τον οδήγησε στο νοσοκομείο, από τα λεγόμενά του γίνεται σαφές πως η νοσηλεία του διαρκεί ήδη κάποια 24ωρα και θα συνεχιστεί για λίγο ακόμα.

Η κατάστασή του: Σύμφωνα με τον ίδιο, ο γιατρός του ανέφερε πως θα χρειαστεί να παραμείνει κλινήρης για μερικές ημέρες επιπλέον.



Σύμφωνα με τον ίδιο, ο γιατρός του ανέφερε πως θα χρειαστεί να παραμείνει κλινήρης για μερικές ημέρες επιπλέον. Το μήνυμά του: «Ευχαριστώ πολύ για όλα. Να προσέχετε όλοι την υγεία σας», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης, υπενθυμίζοντας τη σημασία της πρόληψης και της φροντίδας του εαυτού μας.

Τα μηνύματα συμπαράστασης

Όπως ήταν αναμενόμενο, η ανάρτηση «πλημμύρισε» από σχόλια συμπαράστασης και ευχές για ταχεία ανάρρωση από συναδέλφους του και θαυμαστές. Ο ηθοποιός, που πάντα διατηρεί ένα προφίλ χαμηλών τόνων σε ό,τι αφορά τα προσωπικά του, φαίνεται πως έχει στο πλευρό του την οικογένειά του, η οποία αποτελεί τη μεγάλη του προτεραιότητα.

Ευχόμαστε περαστικά: Αναμένουμε νεότερη ενημέρωση για την πορεία της υγείας του και του ευχόμαστε γρήγορη επιστροφή στο σπίτι και στις αγαπημένες του δραστηριότητες.

