Διάσημος ηθοποιός ζητά ευθανασία μετά από μια «απλή» επέμβαση κήλης

Ο 42χρονος Arnaud Denis, αστέρας του γαλλικού θεάτρου, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να ταξιδέψει στο Βέλγιο για υποβοηθούμενη φυγή. Πώς μια επέμβαση ρουτίνας μετατράπηκε σε έναν ατελείωτο εφιάλτη πόνου και κινητικής κατάρρευσης.

Από το φως της σκηνής στο απόλυτο σκοτάδι

Ο Arnaud Denis, ένας από τους πιο προικισμένους ηθοποιούς και σκηνοθέτες της γενιάς του, συγκλονίζει την κοινή γνώμη με την απόφασή του να βάλει τέλος στη ζωή του. Στα 42 του χρόνια, ο καλλιτέχνης που λάτρεψε τον Μολιέρο και τον Μωπασάν, δηλώνει πως η ζωή του έγινε πια αβάσταχτη.

Το χρονικό του εφιάλτη: Όλα ξεκίνησαν το 2023 με ένα τυπικό χειρουργείο κήλης. Η τοποθέτηση ενός χειρουργικού πλέγματος αποδείχθηκε μοιραία.



Η σωματική κατάρρουση:



Ιατρικό αδιέξοδο: Παρά τις προσπάθειες σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού για την αφαίρεση του πλέγματος, η ζημιά στο σώμα του είναι πλέον ανεπανόρθωτη.

Μήνυση και κραυγή αγωνίας για τους ασθενείς

Λίγο πριν το τελευταίο του ταξίδι στο Βέλγιο, ο Denis αποφάσισε να δώσει μια τελευταία μάχη, όχι για τον εαυτό του, αλλά για τους άλλους.

Νομική δίωξη: Προγραμματίζει μήνυση κατά παντός υπευθύνου για πρόκληση ακούσιας βλάβης, ως παρακαταθήκη για την οικογένειά του.

Καταγγελία για τα πλέγματα: Έχει ενταχθεί σε ομάδα ασθενών που καταγγέλλουν την έλλειψη ενημέρωσης για τους κινδύνους ορισμένων χειρουργικών πλεγμάτων.

Αξιοπρεπές τέλος: «Οι γιατροί δεν έχουν πια τίποτα να μου προσφέρουν», δηλώνει, ζητώντας το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση.



Το δράμα ενός καλλιτέχνη

Η καριέρα του Arnaud Denis κόβεται βίαια στη μέση. Από τη δημιουργικότητα και το χειροκρότημα, ο ηθοποιός βρίσκεται πλέον σε ένα δωμάτιο παλεύοντας με έναν αόρατο εχθρό. Η περίπτωση του ανοίγει ξανά τη συζήτηση για την ευθανασία στην Ευρώπη, αλλά και για την ασφάλεια των ιατρικών εμφυτευμάτων που χρησιμοποιούνται σε επεμβάσεις ρουτίνας.

