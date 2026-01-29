Βαρύ πένθος για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, καθώς έφυγε από τη ζωή η πολυαγαπημένη του μητέρα, Κική. Η σπαρακτική ανάρτηση του παρουσιαστή στο Instagram, η φωτογραφία που συγκινεί και το κύμα συμπαράστασης από τον καλλιτεχνικό κόσμο.



Το συγκινητικό «αντίο» του παρουσιαστή

Νωρίς το πρωί της Πέμπτης (29/1), ο Γρηγόρης Αρναούτογλου γνωστοποίησε τη δυσάρεστη είδηση, αποχαιρετώντας τη μητέρα του με λόγια που συγκλονίζουν. Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία όπου κρατά σφιχτά το χέρι της, ο παρουσιαστής του ANT1 έγραψε για την ταλαιπωρία που υπέστη η μητέρα του και την ανάγκη της να ξεκουραστεί.

Η εξομολόγηση: «Μαμά αυτό ήτανε… τέλειωσε, πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ...», ανέφερε χαρακτηριστικά.



«Μαμά αυτό ήτανε… τέλειωσε, πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ...», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ζεστή αγκαλιά: Ο Γρηγόρης αναφέρθηκε στο μοναδικό χάδι της μητέρας του που τον έκανε να ξεχνά κάθε πρόβλημα.



Ο Γρηγόρης αναφέρθηκε στο μοναδικό χάδι της μητέρας του που τον έκανε να ξεχνά κάθε πρόβλημα. Η συγγνώμη: Σε μια στιγμή απόλυτης ειλικρίνειας, ζήτησε συγχώρεση για όσα δεν κατάφερε να της προσφέρει ως γιος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Grigoris Arnaoutoglou (@grigorisarnaoutoglou.official)

Κύμα συμπαράστασης από την ελληνική showbiz

Αμέσως μετά την ανάρτηση, εκατοντάδες φίλοι και συνεργάτες έσπευσαν να του συμπαρασταθούν. Ανάμεσά τους και ο Σάκης Τανιμανίδης, ο οποίος σχολίασε με νόημα: «Συλλυπητήρια Γρηγόρη. Οι μάνες δε φεύγουν ποτέ… Απλώς ανεβαίνουν λίγο πιο ψηλά για να μας προσέχουν».

Μια σχέση ζωής

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε αναφερθεί πολλές φορές δημόσια στη μητέρα του, τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του. Η απώλεια της Κικής Αρναούτογλου βυθίζει στη θλίψη όχι μόνο την οικογένειά της, αλλά και το τηλεοπτικό κοινό που τρέφει ιδιαίτερη εκτίμηση στον παρουσιαστή.

Διαβάστε ακόμα: Καίτη Γαρμπή: «Πραγματικά πέρασα πάρα πολύ άσχημα» – Η εξομολόγηση για την περιπέτεια με την υγεία της