Βαρύ πένθος για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, καθώς έφυγε από τη ζωή η πολυαγαπημένη του μητέρα, Κική. Η σπαρακτική ανάρτηση του παρουσιαστή στο Instagram, η φωτογραφία που συγκινεί και το κύμα συμπαράστασης από τον καλλιτεχνικό κόσμο.
Το συγκινητικό «αντίο» του παρουσιαστή
Νωρίς το πρωί της Πέμπτης (29/1), ο Γρηγόρης Αρναούτογλου γνωστοποίησε τη δυσάρεστη είδηση, αποχαιρετώντας τη μητέρα του με λόγια που συγκλονίζουν. Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία όπου κρατά σφιχτά το χέρι της, ο παρουσιαστής του ANT1 έγραψε για την ταλαιπωρία που υπέστη η μητέρα του και την ανάγκη της να ξεκουραστεί.
- Η εξομολόγηση: «Μαμά αυτό ήτανε… τέλειωσε, πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ...», ανέφερε χαρακτηριστικά.
- Η ζεστή αγκαλιά: Ο Γρηγόρης αναφέρθηκε στο μοναδικό χάδι της μητέρας του που τον έκανε να ξεχνά κάθε πρόβλημα.
- Η συγγνώμη: Σε μια στιγμή απόλυτης ειλικρίνειας, ζήτησε συγχώρεση για όσα δεν κατάφερε να της προσφέρει ως γιος.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Κύμα συμπαράστασης από την ελληνική showbiz
Αμέσως μετά την ανάρτηση, εκατοντάδες φίλοι και συνεργάτες έσπευσαν να του συμπαρασταθούν. Ανάμεσά τους και ο Σάκης Τανιμανίδης, ο οποίος σχολίασε με νόημα: «Συλλυπητήρια Γρηγόρη. Οι μάνες δε φεύγουν ποτέ… Απλώς ανεβαίνουν λίγο πιο ψηλά για να μας προσέχουν».
Μια σχέση ζωής
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε αναφερθεί πολλές φορές δημόσια στη μητέρα του, τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του. Η απώλεια της Κικής Αρναούτογλου βυθίζει στη θλίψη όχι μόνο την οικογένειά της, αλλά και το τηλεοπτικό κοινό που τρέφει ιδιαίτερη εκτίμηση στον παρουσιαστή.
