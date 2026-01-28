Η δημοφιλής τραγουδίστρια μίλησε για την πρόσφατη ακύρωση των εμφανίσεών της λόγω σοβαρής ασθένειας. Το σχόλιο του Διονύση Σχοινά: «Για να μην πάει στο μαγαζί, δεν μπορούσε να σηκωθεί».

Μετά από μια δύσκολη εβδομάδα με υψηλό πυρετό και έντονα συμπτώματα, η Καίτη Γαρμπή έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μαζί με τον σύζυγό της, Διονύση Σχοινά. Η τραγουδίστρια, η οποία χρειάστηκε να ακυρώσει τις εμφανίσεις της στην «Αυτοκίνηση» για δεύτερη φορά σε ολόκληρη την καριέρα της, περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που πέρασε στο σπίτι.

«Δεν έβγαινε η φωνή μου»

Μιλώντας στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών, η Καίτη Γαρμπή δεν έκρυψε τη δυσκολία της απόφασης να ακυρώσει το πρόγραμμα:

Τα συμπτώματα: «Πραγματικά πέρασα πάρα πολύ άσχημα. Είχα πολύ υψηλό πυρετό και έντονο βήχα. Η φωνή μου δεν έβγαινε καθόλου, ήταν αδύνατον να τραγουδήσω».

Η απόφαση: Χαρακτήρισε την ακύρωση ως το πιο δύσκολο πράγμα που έχει κάνει επαγγελματικά, τονίζοντας πως η κατάστασή της ήταν τέτοια που δεν της επέτρεπε άλλη επιλογή.

Η στήριξη του Διονύση Σχοινά

Στο πλευρό της βρισκόταν ο Διονύσης Σχοινάς, ο οποίος εξήγησε γιατί δεν εμφανίστηκε ούτε ο ίδιος στο νυχτερινό κέντρο: «Θα μπορούσε ο Διονύσης να πάει μόνος του, αλλά αυτό δεν θα ήταν σωστό», είπε η Καίτη, με τον σύζυγό της να συμπληρώνει με νόημα: «Η Καίτη για να μην πάει στο μαγαζί, πάει να πει ότι δεν μπορούσε να σηκωθεί από το κρεβάτι!».

Η τραγουδίστρια είχε ενημερώσει τους θαυμαστές της μέσω Instagram, περιγράφοντας την κατάστασή της ως «χάλια μαύρα», αλλά πλέον φαίνεται πως ανακτά τις δυνάμεις της και ετοιμάζεται να επιστρέψει στη σκηνή την ερχόμενη Παρασκευή.

