Σάκης Κατσούλης – Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Παντρεύτηκαν λίγο πριν γίνουν γονείς

Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκε το απόγευμα της Κυριακής το αγαπημένο ζευγάρι του Survivor. Η εντυπωσιακή νύφη, η συγκίνηση του Σάκη και το μωρό που έρχεται να ολοκληρώσει την ευτυχία τους.

Μια από τις πιο όμορφες και συγκινητικές στιγμές της ζωής τους έζησαν σήμερα, Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026, ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη. Το ζευγάρι που λατρεύτηκε από το τηλεοπτικό κοινό ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου, επισφραγίζοντας μια σχέση που πέρασε από συμπληγάδες και βγήκε πιο δυνατή από ποτέ.

Ένας γάμος γεμάτος λάμψη και συναίσθημα

Το μυστήριο τελέστηκε σε στενό κύκλο, με αγαπημένους φίλους και συγγενείς να δίνουν το "παρών" στην πιο λαμπρή στιγμή του ζευγαριού.

Η νύφη: Η Μαριαλένα έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα ονειρικό λευκό νυφικό που αναδείκνυε την ομορφιά της, αλλά και τη φουσκωμένη της κοιλίτσα.

Ο γαμπρός: Ο Σάκης Κατσούλης, φανερά συγκινημένος, δεν σταμάτησε να χαμογελά περιμένοντας τη γυναίκα της ζωής του στα σκαλιά της εκκλησίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @marialena.sakiss

Η διπλή ευτυχία και το πρώτο παιδί

Η χαρά για το ζευγάρι είναι διπλή, καθώς σε λίγους μήνες θα κρατήσουν στην αγκαλιά τους τον καρπό του έρωτά τους. Η είδηση της εγκυμοσύνης, που είχε γίνει γνωστή το προηγούμενο διάστημα, έκανε τη σημερινή τελετή ακόμη πιο φορτισμένη συναισθηματικά. Τα social media έχουν "πλημμυρίσει" από βίντεο και φωτογραφίες των καλεσμένων, με τις ευχές για το νέο ξεκίνημα και το μωρό που έρχεται να πέφτουν βροχή.

