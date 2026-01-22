Η δημόσια συζήτηση για το δικαίωμα στην άμβλωση πήρε μια απρόσμενη και ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη τροπή, μετά τις δηλώσεις του σχεδιαστή κοσμημάτων Περικλή Κονδυλάτου στην εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω» του OPEN. Ο σχεδιαστής τοποθετήθηκε με μια μεταφυσική και ηθική προσέγγιση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, υποστηρίζοντας ότι η διακοπή της κύησης αποτελεί «λάθος» και «δολοφονία», ακόμη και σε περιπτώσεις βιασμού.

Η πνευματικότητα vs Αλαζονεία του ανθρώπου

Ο Περικλής Κονδυλάτος υποστήριξε ότι ο σύγχρονος άνθρωπος έχει απολέσει την πνευματικότητά του λόγω αλαζονείας. Σύμφωνα με τον ίδιο:

Το έμβρυο ως θαύμα: Χαρακτήρισε το έμβρυο ως κάτι ζωντανό που ο άνθρωπος δεν μπορεί να κατασκευάσει ούτε στο ελάχιστο κύτταρό του.

Η έννοια της αμαρτίας: Αν και παραδέχτηκε ότι ο όρος «αμαρτία» μπορεί να ακούγεται αναχρονιστικός, επέμεινε ότι η καταστροφή της ζωής είναι ένα θεμελιώδες λάθος. «Είναι λάθος για τον άνθρωπο να καταστρέφει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η σοκαριστική τοποθέτηση για τον βιασμό

Το σημείο που προκάλεσε τη μεγαλύτερη αναταραχή ήταν η αναφορά του στον βιασμό ως μέσο δημιουργίας ζωής.

«Τι μας δείχνει ο βιασμός; Ότι ακόμα και από το χειρότερο πράγμα μπορεί να προκύψει ζωή. Γιατί το σύμπαν διαρκώς γεννάει... Και πάμε εμείς να το διορθώσουμε;»

Στην ερώτηση του δικηγόρου Αναστάσιου Ντούγκα για το δικαίωμα επιλογής μιας γυναίκας που υπέστη βία, ο Κονδυλάτος απάντησε: «Με βίασαν. Πρέπει από πάνω να κάνω και μία δολοφονία; Να σκοτώσω ένα παιδί που προκύπτει ή να του δώσω την αγάπη μου;». Καταδίκασε τη βία, αλλά υποστήριξε ότι το αποτέλεσμα αυτής της βίας είναι ένα «νέο πλάσμα» που αξίζει να ζήσει.



Οι δηλώσεις του Κονδυλάτου επαναφέρουν στο προσκήνιο τη σύγκρουση μεταξύ της μεταφυσικής ηθικής και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ενώ η πνευματική προσέγγιση του σχεδιαστή εστιάζει στην «ιερότητα της ζωής», παραβλέπει πλήρως το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του γυναικείου σώματος και το σοβαρό τραύμα που προκαλεί ένας βιασμός. Η νομική επιστήμη και ο σύγχρονος πολιτισμός αναγνωρίζουν ότι η υποχρεωτική κυοφορία μετά από έγκλημα βίας αποτελεί δευτερογενή κακοποίηση της γυναίκας. Το 2026, τέτοιες απόψεις θεωρούνται ακραία συντηρητικές και έρχονται σε ευθεία ρήξη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

