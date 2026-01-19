Άστον Κούτσερ: «Με απέλυσαν από την Gucci γιατί ήμουν... χοντρός» – Η απίστευτη αποκάλυψη

Μια αποκάλυψη που σοκάρει για τα αυστηρά και συχνά παράλογα πρότυπα ομορφιάς της βιομηχανίας της μόδας έκανε ο Άστον Κούτσερ. Ο διάσημος ηθοποιός, με αφορμή τη νέα του σειρά «The Beauty», θυμήθηκε την εποχή που εργαζόταν ως μοντέλο και την ημέρα που ο εμβληματικός Τομ Φορντ τον απέρριψε με έναν μάλλον προσβλητικό τρόπο.

Τα highlights της συνέντευξης:

Το μοιραίο Fitting: Ο Κούτσερ βρέθηκε στην Ιταλία το 1998 για λογαριασμό της Gucci. Όταν κλήθηκε να φορέσει ένα ροζ speedo, ο Τομ Φορντ τον κοίταξε και του είπε: «Είσαι πολύ χοντρός».
Τα νούμερα που δεν βγαίνουν: Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως τότε ζύγιζε μόλις 75 κιλά με ύψος 1.88, γεγονός που κάνει τον χαρακτηρισμό «χοντρός» να φαντάζει εξωπραγματικός.
Χωρίς κακία: Σήμερα ο Κούτσερ γελάει με το περιστατικό, τονίζοντας πως ο Φορντ είχε απλώς ένα πολύ συγκεκριμένο όραμα στο μυαλό του και πως «δεν σημαίνει ότι ήμουν κατώτερος, απλώς δεν είχα αυτό που ήθελε τότε».
Η ανασφάλεια των "ωραίων": Ξεκινώντας το modeling στα 19, ο ηθοποιός συνειδητοποίησε γρήγορα πως ακόμα και οι πιο όμορφοι άνθρωποι στον κόσμο υποφέρουν από βαθιές ανασφάλειες.

