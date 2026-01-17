Ο σπουδαίος στιχουργός και δημοσιογράφος μιλά ανοιχτά για τη στιγμή που δήλωσε ότι είναι γκέι και συγκλονίζει περιγράφοντας τη σκληρή εποχή που το AIDS «θέριζε» τους φίλους του.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», ο Άρης Δαβαράκης προχώρησε σε μια κατάθεση ψυχής, μιλώντας για τη ζωή του, τη σεξουαλική του ταυτότητα και τις απώλειες που τον σημάδεψαν. Με την ειλικρίνεια και την ηρεμία που τον χαρακτηρίζουν, εξήγησε πως η δημόσια παραδοχή της σεξουαλικότητάς του δεν ήταν για εκείνον μια πράξη επανάστασης, αλλά μια αυτονόητη κίνηση αλήθειας.

«Ήμουν ένας ήσυχος, μονογαμικός άνθρωπος»

Αναφερόμενος στην εποχή που μίλησε δημόσια για το γεγονός ότι είναι ομοφυλόφιλος, ο Άρης Δαβαράκης τόνισε: «Δεν περίμενα καμία συνέπεια, ούτε ότι θα με εμποδίσει σε κάτι. Απλώς περιέγραψα την πραγματικότητά μου». Περιέγραψε τον εαυτό του ως έναν άνθρωπο που δεν επιδίωξε ποτέ να προκαλέσει, αλλά ένιωσε την ανάγκη να είναι ξεκάθαρος με τον εαυτό του και τον κόσμο.

Η γοητεία του φλερτ και οι ανθρώπινες σχέσεις

Ο στιχουργός αναφέρθηκε και στο παιχνίδι της έλξης, παραδεχόμενος πως η ατμόσφαιρα που προηγείται του έρωτα και η αβεβαιότητα του φλερτ ήταν πάντα στοιχεία που τον γοήτευαν βαθιά. «Αυτή η διαδικασία αποτελούσε βασικό κομμάτι της συναισθηματικής μου ζωής», σημείωσε.

Το σοκ της εποχής του AIDS

Η πιο φορτισμένη στιγμή της συνέντευξης ήταν η αναφορά του στη δεκαετία που το AIDS σημάδεψε την κοινωνία. Περιέγραψε με μελανά χρώματα πώς οι ανέμελες παρέες της εποχής διαλύθηκαν απότομα. «Ήταν μια εξαιρετικά σκληρή φάση. Άνθρωποι που μοιράζονταν χαρά και ζωή, έφευγαν ο ένας μετά τον άλλον», είπε χαρακτηριστικά, θυμίζοντας τον διαρκή αγώνα με τον φόβο και την απώλεια που βίωσε ο κύκλος του.

