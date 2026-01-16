«Αντίο στην πιο φίνα παρουσία»: Το σπαρακτικό βίντεο της Finos Film για τη Μέλπω Ζαρόκωστα

Με ένα συγκινητικό βίντεο και λόγια γεμάτα σεβασμό, η Finos Film αποχαιρετά τη Μέλπω Ζαρόκωστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Η εταιρεία, που συνδέθηκε άρρηκτα με τη χρυσή εποχή του σινεμά, κάνει λόγο για την «πιο αριστοκρατική παρουσία που πέρασε από τα πλατό της».

Η Μέλπω Ζαρόκωστα υπήρξε μια πολυσχιδής προσωπικότητα: ηθοποιός με σπάνια γοητεία, συγγραφέας και στιχουργός με βαθιά καλλιέργεια. Στη μακρά πορεία της με τη Φίνος Φιλμ, γύρισε 13 ταινίες που άφησαν εποχή, χαρίζοντας μας ερμηνείες γεμάτες ήθος και αξιοπρέπεια.

Από την κωμωδία στο νουάρ Το βίντεο-αφιέρωμα περιλαμβάνει εμβληματικές στιγμές από ταινίες όπως:

«Η Βίλλα των Οργίων»

«Μια Τρελλή Τρελλή Σαραντάρα»

«Υπάρχει και Φιλότιμο»

Αλλά και τα κλασικά νουάρ «Ο Θάνατος θα Ξανάρθει» και «Όταν η Πόλις Πεθαίνει».

«Η Μέλπω Ζαρόκωστα έντυνε πάντα τις ταινίες του Φίνου με ποιότητα, γοητεία και αληθινή φινέτσα», αναφέρει η Finos Film στην ανάρτησή της, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια στην οικογένειά της.

Διαβάστε ακόμα: Πέθανε η ηθοποιός Μέλπω Ζαρόκωστα – Θρήνος για τη «δασκάλα» του ελληνικού κινηματογράφου