Φτωχότερος είναι από σήμερα ο καλλιτεχνικός κόσμος της χώρας, καθώς η αγαπημένη ηθοποιός Μέλπω Ζαρόκωστα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Μια σπουδαία κυρία της τέχνης που ταύτισε το όνομά της με τις πιο λαμπρές στιγμές της μεγάλης οθόνης.

Η Μέλπω Ζαρόκωστα, που γεννήθηκε στον Πειραιά το 1933, υπήρξε μια πολυσχιδής προσωπικότητα: ηθοποιός, σεναριογράφος, σκηνοθέτης και μεταφράστρια. Έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τους χαρακτηριστικούς της ρόλους σε ταινίες-σταθμούς όπως το «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο», «Η βίλα των οργίων» και «Υπάρχει και φιλότιμο».

Μια ζωή γεμάτη ταξίδια και δημιουργία

Μετά τον πόλεμο, μετανάστευσε στην Αυστραλία όπου σπούδασε θέατρο και σκηνοθεσία, ξεκινώντας μια διεθνή καριέρα πριν επιστρέψει στην Ελλάδα το 1958. Η επιστροφή της σήμανε την έναρξη μιας μεγάλης συνεργασίας με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, ενώ στην πορεία της ζωής της παντρεύτηκε τον επίσης ηθοποιό και σκηνοθέτη Βίκτορα Παγουλάτο, με τον οποίο απέκτησε έναν γιο, τον Αλέξανδρο.

Εκτός από την υποκριτική, η Μέλπω Ζαρόκωστα άφησε έντονο το αποτύπωμά της ως η πρώτη γυναίκα μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, της οποίας διετέλεσε και Πρόεδρος.

Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, όμως η εικόνα της θα παραμείνει ζωντανή μέσα από τις ασπρόμαυρες ταινίες που συνεχίζουν να μεγαλώνουν γενιές Ελλήνων.

Διαβάστε ακόμα: Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε η τραγουδίστρια Βάσω Μεσσηνέζη