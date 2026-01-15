Θρήνος στην Κρήτη: Πέθανε ο Γιάννης Ξυλούρης - Ψαρογιάννης – Σίγησε το λαούτο του αδελφού του Νίκου και του Ψαραντώνη

Η Κρήτη πενθεί για τον θάνατο ενός «γίγαντα» της μουσικής της παράδοσης. Ο Γιάννης Ξυλούρης, ο θρυλικός Ψαρογιάννης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Αδελφός του ανεπανάληπτου Νίκου Ξυλούρη και του Ψαραντώνη, υπήρξε ο κορυφαίος λαγουτιέρης της γενιάς του και η "ψυχή" της ιστορικής οικογένειας των Ανωγείων.

Μια ζωή ταυτισμένη με τις χορδές της Κρήτης

Το παιδί θαύμα: Από τα 5 του χρόνια με ένα μαντολίνο στο χέρι και στα 12 του να συνοδεύει τον αδελφό του, Νίκο, ο Γιάννης Ξυλούρης δεν έπαιζε απλώς μουσική· μιλούσε μια ιερή γλώσσα που έκαιγε τα σωθικά του.

Από τα 5 του χρόνια με ένα μαντολίνο στο χέρι και στα 12 του να συνοδεύει τον αδελφό του, Νίκο, ο Γιάννης Ξυλούρης δεν έπαιζε απλώς μουσική· μιλούσε μια ιερή γλώσσα που έκαιγε τα σωθικά του. Ο «άρχοντας» του λαούτου: Θεωρήθηκε ο περισσότερο ηχογραφημένος λαγουτιέρης στην ιστορία της κρητικής μουσικής. Συνεργάστηκε με τους "ιερούς" της παράδοσης, όπως ο Κώστας Μουντάκης και ο Βασίλης Σκουλάς, αφήνοντας μια σφραγίδα τελειότητας σε κάθε του εκτέλεση.

Θεωρήθηκε ο περισσότερο ηχογραφημένος λαγουτιέρης στην ιστορία της κρητικής μουσικής. Συνεργάστηκε με τους "ιερούς" της παράδοσης, όπως ο Κώστας Μουντάκης και ο Βασίλης Σκουλάς, αφήνοντας μια σφραγίδα τελειότητας σε κάθε του εκτέλεση. Πέρα από το λαούτο: Ο Ψαρογιάννης δεν περιορίστηκε. Έγραψε τραγούδια, συνέθεσε έργα που θα ζήλευαν σπουδασμένοι συνθέτες και ταξίδεψε την κρητική ψυχή σε όλο τον κόσμο, από την Ευρώπη μέχρι την Αμερική.

Το τελευταίο αντίο στον Ψαρογιάννη

Ο θάνατός του σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για τη μουσική οικογένεια των Ξυλούρηδων. Η Κρήτη ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει έναν αυθεντικό καλλιτέχνη που πάτησε γερά στην παράδοση για να την οδηγήσει στο μέλλον.

Διαβάστε ακόμα: Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε η τραγουδίστρια Βάσω Μεσσηνέζη