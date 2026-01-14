Χούλιο Ιγκλέσιας: Σάλος με βίντεο σεξουαλικής παρενόχλησης – Κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων και «δουλεία»

Μια παλαιότερη τηλεοπτική εμφάνιση του Χούλιο Ιγκλέσιας από το 2004 στην Αργεντινή επιστρέφει στην επικαιρότητα, προκαλώντας κύμα οργής. Στο βίντεο, ο τραγουδιστής εμφανίζεται να ακινητοποιεί και να φιλά με τη βία στο στόμα την παρουσιάστρια Σουσάνα Χιμένες, παρά την έκδηλη προσπάθειά της να ξεφύγει.

Βαρύ κατηγορητήριο για τον 82χρονο σταρ

Η δημοσιοποίηση του βίντεο έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς ο Ιγκλέσιας βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη μετά από προσφυγή δύο πρώην υπαλλήλων του από τη Λατινική Αμερική. Οι κατηγορίες είναι συγκλονιστικές:

Σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση.



Εμπορία ανθρώπων (human trafficking).



Συνθήκες δουλείας και καταναγκαστική εργασία.

Σύμφωνα με την οργάνωση Women’s Link Worldwide, η οποία κατέθεσε τη μήνυση στην Ισπανία, ο καλλιτέχνης εκμεταλλεύτηκε την οικονομική ευπάθεια των γυναικών. Μάλιστα, υπάρχουν αναφορές ότι και άλλες γυναίκες έχουν επικοινωνήσει με την οργάνωση καταγγέλλοντας παρόμοιες συμπεριφορές.

Σιγή ιχθύος από την πλευρά του τραγουδιστή

Παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών, η πλευρά του Χούλιο Ιγκλέσιας δεν έχει προβεί σε καμία δήλωση, ενώ και η δισκογραφική του εταιρεία αρνήθηκε να σχολιάσει. Η εισαγγελία στην Ισπανία συνεχίζει την προκαταρκτική έρευνα υπό άκρα μυστικότητα, με τα θύματα να αναμένεται να καταθέσουν σύντομα ως προστατευόμενοι μάρτυρες.

Η υπόθεση αυτή θεωρείται ήδη ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στον χώρο του θεάματος, καθώς ξεπερνά τα όρια της παρενόχλησης και αγγίζει το σκληρό πρόσωπο της οργανωμένης εκμετάλλευσης ανθρώπων.

Διαβάστε ακόμα: Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε η τραγουδίστρια Βάσω Μεσσηνέζη