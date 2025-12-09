Ο Πέτρος Φιλιππίδης αντιδρά για το πόρισμα της φωτιάς στο σπίτι του – «Έμαθα τα προσωπικά μου δεδομένα από την τηλεόραση – Είμαι έξι μήνες άστεγος»

Έντονα ενοχλημένος εμφανίζεται ο Πέτρος Φιλιππίδης μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος για τη φωτιά που είχε καταστρέψει το σπίτι όπου διέμενε στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο ηθοποιός πληροφορήθηκε το περιεχόμενο του πορίσματος όχι από τις αρμόδιες αρχές, αλλά από την τηλεόραση.

Όπως ανέφερε σε επικοινωνία με τον δημοσιογράφο Πάνο Κατσαρίδη, ο Φιλιππίδης «έμαθε τα προσωπικά του δεδομένα από την τηλεόραση», γεγονός που, όπως λέει, τον εξόργισε, καθώς περίμενε επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ότι τους τελευταίους έξι μήνες είναι άστεγος, φιλοξενούμενος σε συγγενικά και φιλικά σπίτια. Το διαμέρισμα που νοίκιαζε μαζί με την Ελπίδα Νίνου υπέστη εκτεταμένες ζημιές από τη φωτιά και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα χρειαστούν ακόμη έξι μήνες για να αποκατασταθεί πλήρως.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει νέα συζήτηση γύρω από τον τρόπο δημοσιοποίησης πορισμάτων που αφορούν προσωπικά δεδομένα, ενώ ο Φιλιππίδης αναμένει επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

