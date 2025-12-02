Σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με τριετή αναστολή καταδίκασε το Β΄ Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών τη γνωστή ηθοποιό Δήμητρα Ματσούκα, η οποία κρίθηκε ένοχη για σειρά παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την απόφαση, η Ματσούκα καταδικάστηκε για:

επικίνδυνη οδήγηση που μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο για άνθρωπο,

κυκλοφορία οχήματος με αφαιρεμένες πινακίδες,

οδήγηση ενώ της είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Η ηθοποιός δεν παρέστη στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκε από τον συνήγορό της. Το δικαστήριο της αναγνώρισε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου.

Τι ανέφερε ο εισαγγελέας

Ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την ενοχή της, επισημαίνοντας ότι:

οδηγούσε υπό την επήρεια ήπιας μέθης,

είχε υπερβεί το όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστον 40 χλμ./ώρα.

Η υπερασπιστική γραμμή

Ο δικηγόρος της Ματσούκα υποστήριξε ότι οι παραβάσεις που της καταλογίζονται είναι διοικητικού χαρακτήρα και έχουν ήδη τακτοποιηθεί:

«Όλες οι παραβάσεις της κ. Ματσούκα είναι διοικητικές και έχουν πληρωθεί. Της είχαν αφαιρεθεί πινακίδες και δίπλωμα. Δεν έχει βρεθεί να κάνει κόντρες ούτε να θέτει σε κίνδυνο κάποιον», σημείωσε.

Ζήτησε, μάλιστα, να μην αποδοθεί το αδίκημα της οδήγησης χωρίς άδεια, υποστηρίζοντας ότι η άδεια βρισκόταν ήδη στην Τροχαία και η εντολέας του είχε ολοκληρώσει τη διαδικασία για να την παραλάβει.

Διαβάστε ακόμα: Σοβαρές απειλές κατά της Ιωάννας Τούνη: Τι αποκαλύπτει ο δικηγόρος της για τα μηνύματα τρόμου