Σερ για Τίνα Τέρνερ: Έλεγε είμαι έτοιμη, δεν μπορώ το αντέξω άλλο

Η Σερ αποκάλυψε ότι ότι η αδελφική της φίλη, Τίνα Τέρνερ, που έφυγε την Τετάρτη (24.5.2023) από την ζωή σε ηλικία 83 ετών, στο σπίτι της στην Ελβετία, της είχε κάνει μια συγκλονιστική εξομολόγηση πριν λίγο καιρό και της είχε πει ότι δεν μπορεί να αντέξει άλλο τα τεράστια προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε και είναι έτοιμη να πεθάνει.

Η Σερ ήταν αδελφική φίλη με την Τίνα Τέρνερ και τη επισκεπτόταν συχνά στο σπίτι της στην Ελβετία. Η 77χρονη σταρ της μουσικής είπε ότι αρχικά η Τίνα Τέρνερ χαιρόταν να βλέπει φίλους και έδειχνε να παλεύει να ξεπεράσει τα πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία δεν ήθελε να αποκαλυφθούν. «Περνούσε καλά, παρά το γεγονός ότι ήταν πραγματικά άρρωστη και δεν ήθελε να το μάθει ο κόσμος».

Σε μια όμως, από τις τελευταίες επισκέψεις η Τίνα Τέρνερ είπε στην Σερ ότι έχει συμβιβαστεί με την ιδέα του θανάτου και θέλει να φύγει καθώς της τόνισε ότι: «Είμαι πραγματικά έτοιμη να φύγω. Είμαι έτοιμη γιατί απλώς δεν θέλω να το αντέξω άλλο αυτό».

Η Σερ ανέφερε πως όταν άρχισαν τα προβλήματα υγείας να καταβάλουν την Τίνα Τέρνερ σκέφτηκε ότι πρέπει να της σταθεί στη μάχη που δίνει.

«Άρχισα να την επισκέπτομαι γιατί θεώρησα ότι πρέπει να αφιερώσω αυτόν τον χρόνο στη φιλία μας, ώστε να ξέρει ότι δεν την έχουμε ξεχάσει», είπε η τραγουδίστρια, όπως αναφέρει η Page Six.

Cher and Tina Turner performing "Shame, Shame, Shame" on The Cher Show, 1975 pic.twitter.com/ISgNY3pDTa