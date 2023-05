Απέραντη θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της Τίνα Τέρνερ (Tina Turner). Από χθες, τα social media έχουν κατακλυστεί από εκατοντάδες μηνύματα. Η αποκαλούμενη «γιαγιά της ροκ» άφησε την τελευταία της πνοή, σε ηλικία 83 ετών, στην Ελβετία και συγκεκριμένα στο σπίτι της, στην πόλη Κούσναχτ, κοντά στη Ζυρίχη, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπός της.

Στην πολυετή καριέρα της, ηχογράφησε σπουδαίες επιτυχίες, όπως τα τραγούδια «What’s Love Got to Do with It» και «(Simply) The Best», τα άλμπουμ της πούλησαν περισσότερα από 100 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, ενώ βραβεύτηκε με 12 Grammy. Απέκτησε το προσωπικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ και τ' όνομά της συμπεριλαμβάνεται στο Rock & Roll Hall of Fame.

«Εφυγε ένας θρύλος, ένα σύμβολο ενάντια στην καταπίεση. Μια τεράστια καλλιτέχνιδα που όμοια της δεν έχει περάσει. Προσωπική αγαπημένη μου, τεράστια προσωπικότητα, που κάτι βασικές νεότερες ούτε με μια τρίχα της δεν συγκρίνονται.Θέλω να κλάψω λίγο τώρα. Την αγαπω βαθιά» έγραψε ένας χρήστης στο Twitter.

«Έφυγε μια από τις πιο επιδραστικές γυναίκες της μουσικής και της ροκ. A legend. RIP Tina» έγραψε κάποιος άλλος. «Καλό ταξίδι στους Αγγέλους στην φωνάρα, τα πιο όμορφα πόδια της μουσικής βιομηχανίας, την ερμηνεύτρια αναμνήσεων της νεότητας μας» σημείωσε ένας τρίτος.

.ethnos