Η εμβληματική πορεία της Tina Turner, της «βασίλισσα του rock 'n' roll», δεν έμοιαζε με καμία αλλά. Με τη δυνατή φωνή της και το ξέφρενο χορευτικό της στυλ, έκανε αμέσως εντύπωση. Και ο θάνατός της, την Τετάρτη (24/5) γέμισε θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο και όλους όσους μεγάλωσαν με τα τραγούδια της. Πέθανε στη Ζυρίχη, στα 83 της χρόνια.

Η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η Tina Turner, η «Βασίλισσα του Rock'n Roll» πέθανε ειρηνικά σήμερα σε ηλικία 83 ετών μετά από μακρά ασθένεια στο σπίτι της στο Kusnacht κοντά στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Μαζί της, ο κόσμος χάνει έναν θρύλο της μουσικής και ένα πρότυπο».

Σύμφωνα με τους New York Times, είχε περάσει εγκεφαλικό τα τελευταία χρόνια ενώ ήταν γνωστό ότι πάλευε με τη νεφρική ανεπάρκεια και άλλες ασθένειες.

Θα πραγματοποιηθεί ιδιωτική κηδεία για στενούς φίλους και συγγενείς.

H αποκαλούμενη και «γιαγιά της ροκ», ήταν μια από τις ερμηνεύτριες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις δίσκων στον κόσμο και καθιερώθηκε σαν «παγκόσμιο φαινόμενο». Στην πολυετή καριέρα της ηχογράφησε σπουδαίες επιτυχίες, όπως τα τραγούδια What’s Love Got to Do with It και (Simply) The Best.

Ξεχώρισε για τη φωνή της, την σεξουαλικότητά της, το χορευτικό της στιλ και την εκρηκτικότητά της πάνω στη σκηνή.

Η ανακοίνωση στα social media:

«Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Tina Turner. Με τη μουσική της και το απεριόριστο πάθος της για τη ζωή, μάγεψε εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο και ενέπνευσε τα αστέρια του αύριο. Σήμερα αποχαιρετούμε μια αγαπημένη φίλη που μας αφήνει το μεγαλύτερο έργο της: τη μουσική της. Όλη η εγκάρδια συμπόνια μας είναι στην οικογένειά της. Τίνα, θα μας λείψεις πολύ, αναφέρει η επίσημη σελίδα της στο Facebook.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της από τον φακό του Γερμανού φωτογράφου Peter Lindbergh.

Ποια ήταν η Tina Turner

Γεννήθηκε το 1939 ως Άννα Μέι Μπούλοκ στο Νάτμπους του Τενεσί. Το 1960, ο σύντροφός της και συνεργάτης της Άικ Τέρνερ άλλαξε το όνομά της σε Tina Turner.

Το 1962 παντρεύτηκε τον Άικ και ο γάμος τους έληξε το 1978. Σύμφωνα με όσα έγραψε η Tina Turner στην αυτοβιογραφία της, ο σύζυγός της ήταν βίαιος και την κακοποιούσε συχνά. Το 1985 γνώρισε τον Έρβιν Μπαχ, τον οποίο παντρεύτηκε το 2013. Την ίδια χρονιά, απέκτησε την ελβετική υπηκοότητα και αποποιήθηκε την αμερικανική.

Η καριέρα της ξεκίνησε τη δεκαετία του '50 και στη συνέχεια τραγουδούσε μαζί με τον Άικ. Στο τέλος της δεκαετίας ου '70 ξεκίνησε η σόλο καριέρα της.

Έγινε ευρέως γνωστή και αναγνωρίστηκε παγκοσμίως. Έχει κερδίσει 12 βραβεία Γκράμι, εκ των οποίων τα τρία είναι τιμητικά. Επίσης, έχει εισαχθεί μαζί με τον Άικ στο Rock and Roll Hall of Fame και έχει το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλυγουντ και στο St. Louis Walk of Fame.

To 2005 τιμήθηκε με το βραβείο Κένεντι. Πούλησε παραπάνω από 180 εκατ. άλμπουμ.

Το 1988 εμφανίστηκε ενώπιον περίπου 180.000 ατόμων στο στάδιο Maracanã στο Ρίο ντε Τζανέιρο, σπάζοντας ρεκόρ για το μεγαλύτερο κοινό για σόλο καλλιτέχνη.

Μετά την περιοδεία της «Twenty Four Seven» το 2000 πούλησε περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια σε εισιτήρια, τα Ρεκόρ Γκίνες ανακοίνωσε ότι είχε πουλήσει περισσότερα εισιτήρια συναυλιών από οποιονδήποτε άλλο σόλο ερμηνευτή στην ιστορία.

Επιπλέον, η Turner έχει εμφανιστεί σε κινηματογραφικές ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, εκπομπές, σόου και ντοκιμαντέρ.

Ήταν μητέρα δύο βιολογικών παιδιών και άλλων δύο υιοθετημένων. Μόλις πέρυσι, η Tina μοιράστηκε τη θλίψη της με τους θαυμαστές της μετά τον τραγικό θάνατο του γιου της Ronnie.

Σημαντικές διακρίσεις

1967: Ηταν η πρώτη Αφροαμερικανή τραγουδίστρια που έγινε εξώφυλλο στο περιοδικό Rolling Stone

1993: Παρέλαβε το βραβείο Θρύλου της μουσικής στα παγκόσμια βραβεία μουσικής

1996: Τιμήθηκε με το μετάλλιο της Λεγεώνας της Τιμής από τη γαλλική κυβέρνηση

1999: Αναδείχθηκε ως το Νο2 όνομα στο Τοπ 100 των σπουδαιότερων γυναικών της Rock 'n Roll από το VH1

2008: Το Rolling Stone την κατέταξε στο Νο 17 των τραγουδιστών όλων των εποχών

2013: Εγινε η γηραιότερη γυναίκα (73 ετών) στο εξώφυλλο της Vogue της Γερμανίας

2022: Η Mattel έβγαλε την κούκλα της Barbie με το πρόσωπό της, τιμώντας την για το τραγούδι «What's Love Got To Do With It»

Τον Νοέμβριο του 2022, η Tina Turner γιόρτασε τα τελευταία της γενέθλια επί σκηνής και μοιράστηκε ένα βίντεο στα social media.

Η εμφάνισή της στην Αθήνα

Η διάσημη τραγουδίστρια έχει εμφανιστεί μια και μοναδική φορά στην Αθήνα στις 28 Αυγούστου 1990, στο κατάμεστο γήπεδο της ΑΕΚ.Κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στην ΕΡΤ και την Ειρήνη Νικολοπούλου στο τέλος της καλοκαιρινής της περιόδου της το 1990, σε ερώτηση για την εμπειρία της από την Ευρωπαϊκή της περιοδεία, η Tina Turner δήλωσε:

«Δεν θα συνεχίσω να περιοδεύω έτσι, μια τόσο μεγάλη παραγωγή. Ταξιδεύω μέρα νύχτα επί έξι μήνες και δεν σκοπεύω να συνεχίσω να ταξιδεύω έτσι. Ήταν απίθανο, είχα πολύ κόσμο! Ο κόσμος ερχόταν και διασκέδαζε πολύ».

«Αν είσαι σταρ αυτή είναι η δουλειά σου, πρέπει να το δεχτείς. Πίσω από τη δόξα υπάρχει πολλή δουλειά», τόνισε η σταρ της Rock n Roll.

«Δεν μου αρέσουν οι αυταρχικοί άνδρες», είχε πει σε άλλο σημείο στην ίδια συνέντευξη, ενώ αποκάλυψε πως η κηπουρική διακόσμηση είναι η μεγάλη της αγάπη.